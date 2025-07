WhatsApp: finalmente arriva anche su iOS la possibilità di generare sfondi con l'IA

Dopo essere arrivata nella versione beta per Android, anche per la beta iOS è disponibile la possibilità di generare immagini con l'IA.

WhatsApp sta introducendo una nuova funzione che permette agli utenti di creare sfondi personalizzati per le chat grazie all'intelligenza artificiale di Meta AI e questo, dopo essere già avvenuto su Android, sta avvenendo anche su iOS. Si tratta di un'idea innovativa pensata per rendere l'esperienza di messaggistica più creativa e personale. Al momento, la funzione è disponibile solo per alcuni utenti con le versioni più recenti della beta di WhatsApp per iOS, ma arriverà presto anche per altri. Questa scelta, offre ad offrire un grado maggiore di personalizzazione, rappresenta la volontà da parte dell'azienda di mantenere entrambe le versioni, Android e iOS, sullo stesso binario.

Come creare sfondi con l'IA Usare questa novità è semplice. Basta andare nelle impostazioni del tema della chat e scegliere l'opzione per creare uno sfondo con Meta AI. A questo punto, si potrà scrivere un "prompt", ovvero una breve descrizione dell'immagine che si desidera. Ad esempio, si può scrivere "una spiaggia al tramonto" oppure "un castello tra le nuvole". Logo WhatsApp Meta AI leggerà la descrizione e genererà diverse immagini come sfondo. Gli sfondi vengono mostrati in una galleria scorrevole, così l'utente può scegliere quello che preferisce. Se nessuno convince, si può cambiare la descrizione oppure chiedere a Meta AI di generare nuovi sfondi, finché non si trova quello giusto.