Google Pixel 10 a confronto con i Pixel 9: differenze, novità e specifiche tecniche

I Pixel 10 sono stati ufficialmente annunciati e presentano alcune novità interessanti. Ma quali sono le effettive differenze con gli altri prodotti sul mercato, come i più recenti Galaxy Z Fold7, o i predecessori della gamma Pixel 9? Possiamo parlare di passi avanti e, soprattutto, di new entry che possano davvero competere, ad esempio nel caso del 10 Pro Fold, nel settore dei pieghevoli?

Per il resto, molti aspetti restano invariati, difatti anche il prezzo non ha subito cambiamenti. In ogni caso, i Pixel 10 debuttano con Android 16, insieme a 7 anni garantiti di aggiornamenti. Il nuovo Pixel è leggermente più pesante , ovvero 204 grammi rispetto ai 198 g precedenti. Ma vediamo adesso delle pratiche tabelle, in modo da mettere a confronto i vari dispositivi in modo chiaro e preciso. Abbiamo incluso anche il Pixel 9a per una panoramica ancora più esaustiva:

Per quanto riguarda il modello di base, troviamo innanzitutto il nuovo chip Tensor G5 da 3 nm rispetto al Google Tensor G4 da 4 nm del Pixel 9. Il display è da 6.3 pollici, quindi non ci sono particolari variazioni, mentre la luminosità di picco dei Pixel 10 è fino a 3000 nit, rispetto a 2700 nit. Cambia anche il comparto fotografico, stavolta con un sistema a tre fotocamere rispetto alle due precedenti. Inoltre, come vi avevamo già anticipato, i nuovi smartphone introducono anche la ricarica con magneti Qi2 in stile MagSafe .

Pieghevoli a confronto

Partiamo in questo caso dai due smartphone di Google. Il nuovo Pixel 10 Pro Fold è dotato di un display interno Super Actua Flex da 8 pollici e di un display esterno Actua da 6,4 pollici. Dimensioni abbastanza simili anche per il 9 Pro Fold, che presenta un display interno da 8 pollici, quindi uguale, mentre l'esterno è leggermente più piccolo, ovvero 6,3 pollici. La luminosità di picco del Pixel 10 Pro Fold è di 3000 nit, rispetto ai precedenti 2700.

Tra i cambiamenti più importanti troviamo la batteria da 5015 mAh rispetto a 4650 mAh del 9 Pro Fold, oltre alla ricarica da 23W cablata e 15W Qi2 wireless, rispetto ai precedenti 21W con cavo e 7.5W wireless.

Il protagonista principale di questo nuovo dispositivo è anche il processore, ovvero il Google Tensor G5 da 3nm con 16 GB di RAM (prodotto da TSMC e non da Samsung), rispetto al precedente Tensor G4.

Per quanto concerne lo scheletro di questo pieghevole, troviamo inoltre una nuova cerniera senza ingranaggi, in grado di conferire maggiore robustezza ma anche comfort. Questa cerniera permette la certificazione IP68 contro polvere e acqua, un vero e proprio traguardo, dato che finora la massima protezione vista nei pieghevoli era IP48.

Per quanto riguarda il confronto con il Samsung Galaxy Z Fold7, il 10 Pro Fold presenta un display interno LTPO OLED con frequenza d'aggiornamento a 120 Hz rispetto alla tecnologia AMOLED adottata da Samsung, con stesso refresh rate. Inoltre, il Galaxy è dotato di un display esterno da 6.5 pollici con aspect ratio 21:9 che offre una sensazione confortevole, a differenza del Pro Fold che dovrebbe essere più squadrato e leggermente più massiccio.

Cambia anche il comparto fotografico, che nel caso del Galaxy presenta un sensore principale da 200MP a fronte di 50MP (Pixel), oltre a lenti ultrawide 12MP (Galaxy) e 10.5MP (Pixel). Il teleobiettivo dei Pixel invece migliora: si parla di 10.8MP con ottica 5x a fronte di 10MP con zoom ottico 3x. Infine, il Galaxy è dotato di processore Snapdragon 8 Elite, infatti le prestazioni sono superiori, seppur quelle dei Pixel 10 Pro Fold siano migliorate.