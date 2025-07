Samsung Galaxy Z Fold7: abbiamo provato il nuovo foldable Android in anteprima

Qualche giorno prima dell'evento, siamo stati invitati presso gli showroom Samsung di Milano per testare in anteprima i nuovi prodotti , concentrandoci in particolare sul Galaxy Z Fold7. Prima di entrare nei dettagli delle nostre impressioni vi segnaliamo che il nuovo Fold7, insieme al Flip7, sono già disponibili per il pre-order direttamente sullo store ufficiale Samsung con un generoso sconto di 200€ per il primo e 150€ per il secondo. Per accedere a questa promozione dovete seguire questo link e inserire il coupon NEWFOLDABLE in fase di acquisto. Avete tempo fino al 16 luglio.

Sole, mare, tecnologia e Samsung Unpacked. Per gli amanti della tecnologia l'estate è il momento in cui l'azienda sud coreana svela i suoi prodotti autunnali, e quest'anno non ha fatto eccezione. Il Galaxy Unpacked 2025, tenutosi a Brooklyn il 9 luglio, ha visto la presentazione di due nuovi modelli di smartphone, i Samsung Galaxy Z Fold7 e Galaxy Z Flip7, più la nuova linea di Galaxy Watch8.

Galaxy Z Fold7 è chiaramente il risultato di anni di miglioramenti che Samsung ha testato sui suoi prodotti di fascia premium. Parliamo di uno smartphone ottimizzato per chi ama lavorare in mobilità con il minor numero di compromessi possibile. Il sistema operativo One UI, giunto alla sua ottava edizione, si integra perfettamente con il design pieghevole del prodotto, e senza rinunciare a elevate prestazioni, essenziali quando si tratta di intelligenza artificiale.

Inoltre, Galaxy Z Fold7 debutta con Android 16 , introducendo la piattaforma IA più recente di Samsung nel mondo dei pieghevoli. Se non si è abituati a fare affidamento ad un'IA alcune funzioni, specialmente di Gemini, sembrano un po' strane, quasi inquietanti. Con il nuovo aggiornamento infatti (disponibile anche su altri modelli di smartphone Android), Gemini Live è in grado di riconoscere elementi all'interno di un'immagine, sia in tempo reale dalla fotocamera che dallo schermo. Utile se volete sapere al volo il modello di scarpe che porta la persona seduta di fianco a voi sul bus, meno quando chiedete a Gemini di analizzare un profilo Instagram per farvi suggerire delle idee per un regalo di compleanno. I più cinici direbbero che sembra l'incipit di un episodio di Black Mirror, però la sensazione è effettivamente un po' quella.

L' intelligenza artificiale è la vera protagonista delle funzionalità più avanzate del telefono, sia che si parli di quelle integrate e proprietarie Samsung (dedicate, ad esempio, all'editing delle foto) sia dell'assistente digitale Gemini, fornito dalla piattaforma Google. In tal senso l'obiettivo dichiarato dal produttore è rendere Galaxy Z Fold7 il miglior compagno della nostra quotidianità; grazie a One UI 8, lo smartphone diventa un piccolo coltellino svizzero multitasking, fornendo strumenti intelligenti in grado di comprendere ciò che stiamo dicendo e vedendo attraverso le lenti dello smartphone.

L'assistente fotografico permette di editare ogni scatto rimuovendo, ingrandendo o spostando oggetti all'interno della fotografia, generando da zero elementi negli spazi vuoti (come una nuvola nel cielo), e permettendo una calibrazione del colore precisa e dalla resa realistica, grazie alle prestazioni del display.

La potenza dell'IA la vediamo anche nel comparto fotografico, sia in fase di scatto che di editing. Nel comparto lenti troviamo una ultra-grandangolare da 200 MP che cattura quattro volte più dettagli e immagini più luminose del 44%. La fotocamera frontale invece, è da 10 MP con un angolo di 100 gradi sul display principale. Già in fase di scatto e ripresa l'aiuto della IA ha il suo peso (ci sono ovviamente anche tutte le funzionalità manuali della fotocamera), ma il vero divertimento arriva nel momento in cui si editano le foto, e farlo su uno schermo ampio come quello del Z Fold 7 è decisamente appagante.

Le nostre prime impressioni

Come è stata quindi la nostra prova con il Galaxy Z Fold 7? Nel complesso, decisamente positiva. Parliamo di un prodotto premium che arriva sul mercato dopo diversi modelli e che riesce a racchiudere tutti i miglioramenti dei pieghevoli precedenti, senza però apportare delle reali novità nel form factor. Ciò che stupisce è il livello estremamente elevato di reattività dell'intelligenza artificiale, sia per quanto riguarda quella integrata sul dispositivo che l'utilizzo di Gemini in cloud.

Nonostante il profilo sottile, Galazy Z Fold7 alla mano trasmette solidità

Per dovere di cronaca, chi scrive non è una grande amante dei pieghevoli, poiché li trova device troppo delicati per il tipo di utilizzo che ne viene fatto. Eppure, nel tenerlo in mano, Galaxy Z Fold7 restituisce una sensazione di maggiore solidità rispetto al passato, nonostante sia notevolmente ridotto nelle dimensioni dello spessore e meno pesante. Sicuramente aiutano in questo senso il Corning Gorilla Glass Ceramic 2 montato sul display esterno e il telaio realizzato in Advanced Armor Aluminum.

Si può godere appieno della potenza e delle performance del Galaxy Z Fold7 anche tenendolo sempre chiuso, risultando sì un po' più spesso, ma comunque confortevole da portare con sé. Ovviamente, abbiamo testato il prodotto senza una cover protettiva.

Galaxy Z Fold7 pesa meno di un Galaxy S25 Ultra

Un altro elemento che ci ha colpito in positivo è la definizione e la brillantezza del display anche se, va detto, l'abbiamo testato in un ambiente al chiuso con luci controllate; la vera performance di uno schermo la si vede al sole. Nonostante il dispositivo fosse sempre acceso e utilizzato intensivamente da più persone, non ci ha mai dato l'impressione di essere eccessivamente caldo in mano. Tutte le volte che abbiamo testato il device, la quantità di schede in background aperte era prossima all'infinito, senza che lo smartphone risultasse affaticato dal punto di vista prestazionale. Ovviamente, per esprimere un verdetto definitivo è necessario provare a lungo e intensamente il Galaxy Z Fold 7. Ma per il momento, il tempo trascorso assieme a questo smartphone è stato positivo.