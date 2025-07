PS5 è la console più venduta negli USA anche a maggio, Xbox perde ancora il 30%

PS5 è stata la console più venduta negli USA anche a maggio, nonché l'unica piattaforma a far registrare una crescita su base annua, pari in questo caso al 3%. Nintendo Switch e Xbox Series X|S hanno invece registrato un calo, e non leggero.

L'ibrida giapponese, che a giugno ha visto l'arrivo del nuovo modello, evento che ha inevitabilmente avuto un profondo impatto sulle vendite, ha perso infatti il 44% rispetto a maggio 2024 ma nonostante ciò si è piazzata in seconda posizione nella classifica per numero di unità.

Per quanto riguarda invece Xbox Series X|S, terza in classifica per numero di unità ma seconda per incassi in dollari, ha accusato l'ormai solito -30% su base annua, qui però dovuto anche al recente aumento di prezzo della console.

A maggio la spesa per l'hardware negli USA è calata del 13% rispetto al 2024, per un totale di 172 milioni di dollari. Andando a guardare gli accessori, il più venduto in assoluto è stato il controller DualSense Midnight Black.