Amazon Fire TV Serie Omni QLED da 43 e 50 pollici è in forte sconto per il Prime Day

Proseguono le offerte del Prime Day 2025 di Amazon, così come le nostre segnalazioni sulle promozioni più interessanti proposte dalla piattaforma. Rientra assolutamente nella categoria la Amazon Fire TV Serie Omni QLED, ora disponibile con sconti fino al 42% per le varianti da 43 e 50 pollici. Se siete interessati, trovate la pagina dell'offerta a questo indirizzo. In alternativa, vi basta cliccare su uno dei due box sottostanti.

Il prezzo di listino del modello da 43 pollici è di 599 euro: ora è in offerta a 349 euro, con un risparmio di ben 150 euro. Altrettanto ghiotto lo sconto applicato sul modello da 50 pollici, che scende 669 euro a 449 euro, con un risparmio di 220 euro. Ovviamente entrambi i prodotti sono venduti e spediti da Amazon.