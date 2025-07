I giochi di luglio su PlayStation Plus Extra e Premium sono stati annunciati

Come detto, Cyberpunk 2077 è disponibile già da oggi, 9 luglio , per gli abbonati a PlayStation Plus di livello Extra e Premium, ma c'è un'altra sorpresa: gli utenti in possesso di una sottoscrizione possono acquistare l'espansione Phantom Liberty approfittando di uno sconto esclusivo del 30%.

L'action RPG di CD Projekt RED rappresenta senza dubbio il piatto forte del mese, coinvolgendoci in un'appassionante avventura futuristica che si svolge nella megalopoli di Night City e in cui controlliamo V, un mercenario che si ritrova in possesso di un impianto potente e misterioso: il costrutto contenente la coscienza del leggendario Johnny Silverhand.

Sony ha annunciato i giochi in arrivo a luglio su PlayStation Plus Extra e Premium : il primo, Cyberpunk 2077, è disponibile a sorpresa già da oggi, mentre gli altri entreranno a far parte del catalogo dal 15 luglio, con solo Abiotic Factor in arrivo il 22 luglio.

Gli altri giochi di luglio

Banishers: Ghosts of New Eden non ha venduto molto e dunque il suo approdo nel catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium si pone un po' alla stregua di una - meritatissima - seconda possibilità per un gioco dotato di grande personalità e di tante qualità anche narrative, come da tradizione per Don't Nod.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Bluey: Il Videogioco consentirà anche ai più piccoli di esplorare il colorato universo della popolare serie animata, con una serie di avventure interattive ambientate in luoghi iconici come la casa degli Heeler, i parchi gioco e la spiaggia per ricreare le scene più amate dello show.

Gli amanti degli animali troveranno in Planet Zoo un simulatore gestionale profondo e affascinante. Erede spirituale di Zoo Tycoon, il titolo permette di creare e gestire il proprio zoo dei sogni, con una cura maniacale per il benessere degli animali e per la sostenibilità ambientale.

Risk of Rain 2 propone invece un'esperienza action roguelike ambientata su di un pianeta alieno ostile in cui, da soli o in cooperativa fino a quattro giocatori, dovremo sopravvivere a orde di nemici, raccogliere loot sempre più potente e affrontare boss giganteschi in un ciclo che diventa sempre più frenetico.

Con Tropico 6 i giocatori potranno tornare a vestire i panni di El Presidente nell'amato gestionale satirico. Per la prima volta nella serie è possibile governare arcipelaghi interi, gestendo più isole contemporaneamente e affrontando nuove sfide politiche ed economiche.

New World: Aeternum porterà l'action RPG di Amazon su console PlayStation, mentre chiudono il catalogo i classici Twisted Metal 3 e Twisted Metal 4, disponibili per i membri PlayStation Plus Premium: due titoli iconici, che hanno segnato un'epoca su PlayStation, tornano con migliorie grafiche e funzioni moderne come il salvataggio rapido e i filtri video personalizzati.