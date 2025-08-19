PlayStation Plus Extra e Premium perderanno otto giochi a settembre, vediamo quali

L'arrivo dei nuovi titoli, come da tradizione, è controbilanciato dalla prossima uscita di scena di altri: in particolare, PlayStation Plus Extra e Premium perderanno otto giochi a settembre, tra i quali alcuni molto interessanti, come vediamo dalla lista ufficiale.

Ricordiamo che da oggi sono disponibili i nuovi giochi di agosto di PlayStation Extra e Premium, e contemporaneamente vengono svelati i titoli che verranno rimossi intorno al 15 settembre, ovvero metà del mese prossimo, tra i quali alcuni giochi che meritano di essere provati in queste settimane.

Come sempre non c'è un annuncio ufficiale al riguardo e l'elenco potrebbe essere solo parziale, ma quello riportato sotto deriva dai titoli che sono stati inseriti nella sezione "ultima possibilità di giocare", dunque dovrebbero essere rimossi il mese prossimo.