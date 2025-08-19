PlayStation Plus Extra e Premium perderanno otto giochi a settembre, vediamo quali

L'arrivo dei nuovi titoli, come da tradizione, è controbilanciato dalla prossima uscita di scena di altri: in particolare, PlayStation Plus Extra e Premium perderanno otto giochi a settembre, tra i quali alcuni molto interessanti, come vediamo dalla lista ufficiale.
Ricordiamo che da oggi sono disponibili i nuovi giochi di agosto di PlayStation Extra e Premium, e contemporaneamente vengono svelati i titoli che verranno rimossi intorno al 15 settembre, ovvero metà del mese prossimo, tra i quali alcuni giochi che meritano di essere provati in queste settimane.
Come sempre non c'è un annuncio ufficiale al riguardo e l'elenco potrebbe essere solo parziale, ma quello riportato sotto deriva dai titoli che sono stati inseriti nella sezione "ultima possibilità di giocare", dunque dovrebbero essere rimossi il mese prossimo.
Una lista da tenere in considerazione
Tra i giochi di maggiore interesse vediamo The Plucky Squire, l'ottimo action adventure che era stato lanciato direttamente all'interno di PlayStation Plus Extra, Pistol Whip, Night in the Woods e UFC 5, ma ci sono anche alcuni altri titoli molto interessanti.
Ricordiamo che i giochi in questione dovrebbero essere rimossi intorno al 15 settembre, dunque c'è ancora quasi un mese di tempo per giocarli.
Vediamo dunque la lista dei giochi che verranno rimossi a settembre dal catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium:
- UFC 5 (PS5)
- The Plucky Squire (PS5)
- Night in the Woods (PS5, PS4)
- Road 96 (PS5, PS4)
- Pistol Whip (PSVR2)
- Odin Sphere: Leifthrasir (PS4)
- FIST: Forged In Shadow Torch (PS5, PS4)
- Dragon's Crown Pro (PS4)
Ci sono dunque giochi davvero meritevoli tra questi, come anche i due titoli di VanillaWare Odin Sphere: Leifthrasir e Dragon's Crown Pro, dunque prima di pensare ai nuovi titoli in arrivo può valere la pena tenere in considerazione questa lista.