Risparmia con il codice sconto: tablet Xiaomi Redmi Pad Pro ad un prezzo super conveniente

Il tablet Xiaomi, il Redmi Pad Pro, è attualmente scontato grazie alla disponibilità di un codice sconto che ne fa calare il prezzo. Tutti i dettagli della promo.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   19/08/2025
Xiaomi Redmi Pad Pro

Oggi, su AliExpress, con la tornata di sconti della promo "Ritorno a scuola" è disponibile un'offerta sul tablet Xiaomi Redmi Pad Pro grazie al coupon MULTI35 (oppure, in alternativa, ITBTS35) che fanno calare il prezzo del prodotto fino a 119,88€. Puoi accedere alla pagina dedicata al prodotto direttamente tramite questo link.

Xiaomi Redmi Pad Pro è un tablet pensato per chi cerca un perfetto equilibrio tra prestazioni, design e funzionalità avanzate. Dotato di un ampio display da 12,1" con risoluzione 2560 x 1600 pixel, offre immagini nitide e dettagliate, ideali per la fruizione di contenuti multimediali e non solo.

Xiaomi Redmi Pad Pro: ulteriori dettagli

La fluidità è garantita dal processore Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, supportato da 6 GB di RAM, che assicura reattività e prestazioni affidabili anche nelle attività multitasking più impegnative. La memoria interna da 128 GB offre spazio sufficiente per archiviare applicazioni, foto e documenti, con la possibilità di espanderla grazie al lettore di schede integrato.

Xiaomi Redmi Pad Pro
Xiaomi Redmi Pad Pro

Sul fronte fotografico, il Redmi Pad Pro integra una fotocamera posteriore singola da 8 MP e una fotocamera frontale da 8 MP, perfette per videochiamate nitide e scatti quotidiani. La connettività è affidata al Wi-Fi 6.

