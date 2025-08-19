Risparmia con il codice sconto: tablet Xiaomi Redmi Pad Pro ad un prezzo super conveniente

Xiaomi Redmi Pad Pro è un tablet pensato per chi cerca un perfetto equilibrio tra prestazioni, design e funzionalità avanzate. Dotato di un ampio display da 12,1" con risoluzione 2560 x 1600 pixel , offre immagini nitide e dettagliate, ideali per la fruizione di contenuti multimediali e non solo.

Oggi, su AliExpress, con la tornata di sconti della promo "Ritorno a scuola" è disponibile un'offerta sul tablet Xiaomi Redmi Pad Pro grazie al coupon MULTI35 (oppure, in alternativa, ITBTS35) che fanno calare il prezzo del prodotto fino a 119,88€ . Puoi accedere alla pagina dedicata al prodotto direttamente tramite questo link .

Xiaomi Redmi Pad Pro: ulteriori dettagli

La fluidità è garantita dal processore Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, supportato da 6 GB di RAM, che assicura reattività e prestazioni affidabili anche nelle attività multitasking più impegnative. La memoria interna da 128 GB offre spazio sufficiente per archiviare applicazioni, foto e documenti, con la possibilità di espanderla grazie al lettore di schede integrato.

Xiaomi Redmi Pad Pro

Sul fronte fotografico, il Redmi Pad Pro integra una fotocamera posteriore singola da 8 MP e una fotocamera frontale da 8 MP, perfette per videochiamate nitide e scatti quotidiani. La connettività è affidata al Wi-Fi 6.