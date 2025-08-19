I giochi PS4 e PS5 di PlayStation Plus Extra di agosto sono disponibili da oggi

Sono disponibili i nuovi giochi per PS4 e PS5 di agosto inclusi nel catalogo riservato agli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium, che quindi da ora possono giocarli senza costi aggiuntivi.
La selezione proposta da Sony questo mese è a dir poco interessante e anche piuttosto variegata, visto che si passa da un picchiaduro come Mortal Kombat 1, alle imprese tra i grattaceli di New York di Marvel's Spider-Man, a giochi di stampo giapponese come Unicorn Overlord e Atelier Ryza 3. Non solo, tra le novità c'è anche Sword of the Sea, la nuova avventura dall'autore di Journey e Abzu, disponibile fin dal lancio all'interno del servizio.
Anche due classici della serie Resident Evil tra le novità
Se vi siete persi l'annuncio della scorsa settimana, ecco tutti i giochi aggiunti al catalogo di PlayStation Plus Extra:
- Mortal Kombat 1 - PS5
- Marvel's Spider-Man - PS4
- Marvel's Spider-Man Remastered - PS5
- Sword of the Sea - PS5
- Earth Defense Force 6 - PS4 e PS5
- Unicorn Overlord - PS4 e PS5
- Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key - PS4 e PS5
- Indika - PS5
- Harold Halibut - PS5
- Coral Island - PS5
Di seguito le novità per il catalogo di classici di PlayStation Premium, che questo mese è tutto dedicato ai fan di Resident Evil:
- Resident Evil 2 - PS4 e PS5
- Resident Evil 3: Nemesis - PS4 e PS5
Rimanendo in tema, vi ricordiamo che da poco sono iniziate le offerte del PlayStation Store a tema Gamescom 2025, con centinaia di sconti su giochi, DLC ed edizioni speciali per PS4 e PS5.