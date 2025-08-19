I giochi PS4 e PS5 di PlayStation Plus Extra di agosto sono disponibili da oggi

Sono disponibili i nuovi giochi per PS4 e PS5 di agosto inclusi nel catalogo riservato agli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium, che quindi da ora possono giocarli senza costi aggiuntivi.

La selezione proposta da Sony questo mese è a dir poco interessante e anche piuttosto variegata, visto che si passa da un picchiaduro come Mortal Kombat 1, alle imprese tra i grattaceli di New York di Marvel's Spider-Man, a giochi di stampo giapponese come Unicorn Overlord e Atelier Ryza 3. Non solo, tra le novità c'è anche Sword of the Sea, la nuova avventura dall'autore di Journey e Abzu, disponibile fin dal lancio all'interno del servizio.