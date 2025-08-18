Un nuovo PlayStation Showcase o uno State of Play sarebbe in programma per settembre

Durante una recente diretta, Grubb ha dichiarato che la compagnia giapponese starebbe pianificando uno State of Play, o forse un più corposo PlayStation Showcase (a suo avviso è più probabile il primo), con tempistiche previste per la fine di settembre o poco prima.

Vedremo il presunto God of War in salsa metroidvania?

"Condivido ciò che ho sentito, e questa volta mi sento abbastanza sicuro nel dirlo - sì, potete scriverci titoli se volete: Sony sta pianificando uno State of Play, o forse un PlayStation Showcase, ma più probabilmente uno State of Play, per la fine di settembre o poco prima. Quindi riceveremo aggiornamenti da Sony molto presto", ha dichiarato Grubb durante l'ultima livestream di GiantBomb.

Il commento è arrivato nel contesto di una discussione più ampia sui progetti attualmente in sviluppo presso i PlayStation Studios. Tra i titoli citati, anche Fairgames, il live service di Haven Studio, recentemente al centro di un'indiscrezione sulla sua possibile cancellazione - voce poi ritrattata dall'analista Michael Pachter. Grubb ha aggiunto di non credere che il titolo sarà presente all'evento di settembre.

Secondo il giornalista, anche i tempi per rivedere Marvel's Wolverine potrebbero non essere ancora maturi. Più plausibile, a suo avviso, sarebbe l'annuncio del vociferato God of War in stile metroidvania, anche se ha precisato che si tratta di ipotesi personale, non confermate dalle sue fonti.

Come sempre, è consigliabile prendere queste indiscrezioni con cautela, in attesa di eventuali conferme ufficiali da parte di Sony.