Un nuovo PlayStation Showcase o uno State of Play sarebbe in programma per settembre

Sony potrebbe essere pronta a tornare sotto i riflettori con un nuovo evento PlayStation nel corso del prossimo mese, almeno secondo quanto riportato da Jeff Grubb, giornalista di Giant Bomb.
Durante una recente diretta, Grubb ha dichiarato che la compagnia giapponese starebbe pianificando uno State of Play, o forse un più corposo PlayStation Showcase (a suo avviso è più probabile il primo), con tempistiche previste per la fine di settembre o poco prima.
Vedremo il presunto God of War in salsa metroidvania?
"Condivido ciò che ho sentito, e questa volta mi sento abbastanza sicuro nel dirlo - sì, potete scriverci titoli se volete: Sony sta pianificando uno State of Play, o forse un PlayStation Showcase, ma più probabilmente uno State of Play, per la fine di settembre o poco prima. Quindi riceveremo aggiornamenti da Sony molto presto", ha dichiarato Grubb durante l'ultima livestream di GiantBomb.
Il commento è arrivato nel contesto di una discussione più ampia sui progetti attualmente in sviluppo presso i PlayStation Studios. Tra i titoli citati, anche Fairgames, il live service di Haven Studio, recentemente al centro di un'indiscrezione sulla sua possibile cancellazione - voce poi ritrattata dall'analista Michael Pachter. Grubb ha aggiunto di non credere che il titolo sarà presente all'evento di settembre.
Secondo il giornalista, anche i tempi per rivedere Marvel's Wolverine potrebbero non essere ancora maturi. Più plausibile, a suo avviso, sarebbe l'annuncio del vociferato God of War in stile metroidvania, anche se ha precisato che si tratta di ipotesi personale, non confermate dalle sue fonti.
Come sempre, è consigliabile prendere queste indiscrezioni con cautela, in attesa di eventuali conferme ufficiali da parte di Sony.