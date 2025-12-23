0

Stranger Things 5, Volume 2: svelata la durata degli ultimi episodi

Ross Duffer, uno dei due creatori di Stranger Things, ha rivelato la durata degli episodi che andranno a comporre il Volume 2 della quinta stagione della serie.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   23/12/2025
Il co-creatore Ross Duffer ha rivelato la durata degli episodi del Volume 2 di Stranger Things 5, che come sappiamo saranno disponibili a partire dal 26 dicembre, con il finale in arrivo il 1 gennaio.

  • Episodio 5 - La scossa: 1 ora e 8 minuti
  • Episodio 6 - La fuga da Camazotz: 1 ora e 15 minuti
  • Episodio 7 - Il ponte: 1 ora e 6 minuti
  • Episodio 8 - Il mondo reale: 2 ore e 8 minuti

Come già noto, l'ottavo episodio vanterà fondamentalmente la durata di un film e sarà anche per questo motivo che lo si potrà vedere anche in una selezione di cinema americani, per un'esperienza ancora più coinvolgente.

Stando a quanto dichiarato finora dai Duffer Brothers, quest'ultima mandata di episodi avrà un carico emotivo non indifferente, il che significa che potremmo doverci preparare a dire addio a determinati personaggi.

Grandi aspettative

Stranger Things 5 è stata un successo travolgente, stabilendo un nuovo record per Netflix, e tutto fa pensare che il Volume 2 potrà fare anche meglio, viste le aspettative ormai alle stelle degli appassionati.

A dirigere gli ultimi quattro episodi dello show saranno Frank Darabont, Shawn Levy e gli stessi fratelli Duffer, che hanno parlato in particolare del finale come di un'esperienza davvero dirompente, che non mancherà di strapparvi qualche lacrima.

#Netflix #Serie TV
