Stranger Things 5, Volume 2: svelata la durata degli ultimi episodi

Stando a quanto dichiarato finora dai Duffer Brothers, quest'ultima mandata di episodi avrà un carico emotivo non indifferente , il che significa che potremmo doverci preparare a dire addio a determinati personaggi.

Come già noto, l'ottavo episodio vanterà fondamentalmente la durata di un film e sarà anche per questo motivo che lo si potrà vedere anche in una selezione di cinema americani, per un'esperienza ancora più coinvolgente.

Il co-creatore Ross Duffer ha rivelato la durata degli episodi del Volume 2 di Stranger Things 5 , che come sappiamo saranno disponibili a partire dal 26 dicembre, con il finale in arrivo il 1 gennaio.

Grandi aspettative

Stranger Things 5 è stata un successo travolgente, stabilendo un nuovo record per Netflix, e tutto fa pensare che il Volume 2 potrà fare anche meglio, viste le aspettative ormai alle stelle degli appassionati.

A dirigere gli ultimi quattro episodi dello show saranno Frank Darabont, Shawn Levy e gli stessi fratelli Duffer, che hanno parlato in particolare del finale come di un'esperienza davvero dirompente, che non mancherà di strapparvi qualche lacrima.