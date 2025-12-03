Stranger Things 5 è un successo travolgente: ha stabilito un nuovo record per Netflix

Stiamo parlando ovviamente solo del Volume 1 , che contiene i primi quattro episodi della nuova stagione messi a disposizione il 27 novembre e già in grado di stabilire un impressionante record storico per Netflix, a quanto pare.

Netflix ha annunciato che Stranger Things 5 ha ricevuto un'accoglienza straordinaria, confermandosi un grande successo in grado di stabilire un nuovo record per la compagnia, come "settimana di lancio migliore di sempre" per quanto riguarda il servizio in streaming in questione.

Primo in classifica in 90 paesi

I dati raccolti da Netflix sono impressionanti, e dimostrano il successo globale riscosso dalla serie dei Fratelli Duffer, con Stranger Things che si è piazzato stabilmente nella top 10 di 93 paesi per quanto riguarda Netflix, raggiungendo addirittura la prima posizione in 90 di questi paesi.

"Il numero di fan che hanno già guardato il Volume 1 è incredibile: la risposta è stata superiore a qualsiasi nostra aspettativa", hanno dichiarato in un comunicato i creatori di Stranger Things, Matt e Ross Duffer.

"La serie è ormai giunta al suo decimo anno e vedere che il numero dei fan non solo è rimasto stabile, ma continua a crescere è stato incredibilmente gratificante per noi, per gli attori e per le migliaia di artisti che hanno contribuito a dare vita a questa storia. Non potremo mai ringraziare abbastanza tutti e siamo davvero entusiasti di condividere il Volume 2: c'è ancora molto altro in arrivo!".

Per quanto riguarda ciò che c'è ancora in arrivo, possiamo intanto contare sul Volume 2 contenente altri tre episodi di Stranger Things 5, il cui arrivo è fissato per il 26 dicembre, e il finale della serie, che arriverà su Netflix e in alcuni cinema selezionati a partire dalla notte di Capodanno.