5

Judas ha avuto un processo creativo davvero complesso, stando al nuovo diario di sviluppo

Ghost Ship Games ha pubblicato un nuovo diario di sviluppo di Judas, in cui ha svelato alcuni elementi del processo creativo, davvero complesso.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   03/12/2025
Uno dei personaggi di Judas
Judas
Judas
News Video Immagini

Ghost Story Games ha pubblicato il secondo diario di sviluppo di Judas, immersive sim single-player in prima persona, che approfondisce il processo creativo del gioco e le idee che hanno portato alla creazione della protagonista Judas, oltre a comprendere un video con pochi secondi di gameplay inedito.

Il diario di sviluppo

Il testo rivela che lo sviluppo di Judas non è partito dalla storia, ma da un'idea di design: una narrativa dinamica capace di reagire in tempo reale alle scelte del giocatore. Per anni il team ha lavorato a sistemi che permettessero a personaggi con obiettivi contrastanti di reagire in modo credibile a ogni azione del giocatore.

La protagonista, Judas, è nata solo in una fase avanzata del progetto. La sua personalità è stata definita da un monologo scritto dal director Ken Levine. È una donna che preferisce le macchine alle persone, incapace di gestire le interazioni sociali. Questa caratteristica è diventata sia la sua forza, sia la sua debolezza, influenzando l'intero gioco. Nel mondo della Mayflower, una nave-colonia piena di robot, Judas è al tempo stesso potente e un'emarginata. Da qui l'idea di chiamare il gioco un "Judas Simulator", perché tutto ruota intorno al modo in cui il giocatore interpreta il suo personaggio.

Judas è una svolta radicale e non è un BioShock con un altro nome, dice Ken Levine Judas è una svolta radicale e non è un BioShock con un altro nome, dice Ken Levine

A differenza dei protagonisti di BioShock, Judas è parte integrante del mondo: ha una storia complessa, intrecciata con quella dell'equipaggio e del passato della nave, e il giocatore può modellare il suo percorso in modi molto diversi. I tester stessi hanno iniziato a chiedersi "Cosa farebbe Judas?", segno che il personaggio è riconoscibile e influente.

La Mayflower è stata progettata come un ambiente stratificato dalla sua storia, cambiato nel corso di decenni di viaggio. Gli sviluppatori vogliono che i giocatori esplorino questi livelli come se fossero dei momenti storici, comprendendo la trasformazione della nave attraverso la sua architettura.

Per rendere questo mondo dinamico, il team ha insegnato a un sistema procedurale a creare ambienti coerenti e narrativi, definendo regole e categorie di spazi (dai quartieri VIP ai luridi dormitori dei Violator). Questo approccio permette una varietà e una reattività impossibili da ottenere progettando il tutto a mano.

Judas sarà disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X e S, e PC tramite Steam ed Epic Games Store. Non è stata ancora annunciata una data di uscita.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Judas ha avuto un processo creativo davvero complesso, stando al nuovo diario di sviluppo