Judas ha avuto un processo creativo davvero complesso, stando al nuovo diario di sviluppo

Ghost Story Games ha pubblicato il secondo diario di sviluppo di Judas , immersive sim single-player in prima persona, che approfondisce il processo creativo del gioco e le idee che hanno portato alla creazione della protagonista Judas, oltre a comprendere un video con pochi secondi di gameplay inedito.

Il diario di sviluppo

Il testo rivela che lo sviluppo di Judas non è partito dalla storia, ma da un'idea di design: una narrativa dinamica capace di reagire in tempo reale alle scelte del giocatore. Per anni il team ha lavorato a sistemi che permettessero a personaggi con obiettivi contrastanti di reagire in modo credibile a ogni azione del giocatore.

La protagonista, Judas, è nata solo in una fase avanzata del progetto. La sua personalità è stata definita da un monologo scritto dal director Ken Levine. È una donna che preferisce le macchine alle persone, incapace di gestire le interazioni sociali. Questa caratteristica è diventata sia la sua forza, sia la sua debolezza, influenzando l'intero gioco. Nel mondo della Mayflower, una nave-colonia piena di robot, Judas è al tempo stesso potente e un'emarginata. Da qui l'idea di chiamare il gioco un "Judas Simulator", perché tutto ruota intorno al modo in cui il giocatore interpreta il suo personaggio.

A differenza dei protagonisti di BioShock, Judas è parte integrante del mondo: ha una storia complessa, intrecciata con quella dell'equipaggio e del passato della nave, e il giocatore può modellare il suo percorso in modi molto diversi. I tester stessi hanno iniziato a chiedersi "Cosa farebbe Judas?", segno che il personaggio è riconoscibile e influente.

La Mayflower è stata progettata come un ambiente stratificato dalla sua storia, cambiato nel corso di decenni di viaggio. Gli sviluppatori vogliono che i giocatori esplorino questi livelli come se fossero dei momenti storici, comprendendo la trasformazione della nave attraverso la sua architettura.

Per rendere questo mondo dinamico, il team ha insegnato a un sistema procedurale a creare ambienti coerenti e narrativi, definendo regole e categorie di spazi (dai quartieri VIP ai luridi dormitori dei Violator). Questo approccio permette una varietà e una reattività impossibili da ottenere progettando il tutto a mano.

Judas sarà disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X e S, e PC tramite Steam ed Epic Games Store. Non è stata ancora annunciata una data di uscita.