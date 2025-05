A quanto pare Judas è stato rinviato e non ha più un periodo di uscita ufficiale: il nuovo gioco diretto da Ken Levine avrebbe dovuto fare il proprio debutto lo scorso marzo, ma chiaramente non è accaduto e al momento non è dato sapere a che punto sia il progetto.

Né Take-Two né Ghost Story Games, infatti, hanno affrontato la questione: il titolo non è presente nella roadmap del publisher, aggiornata nei giorni scorsi con la data di uscita di GTA 6, ma non viene citato neppure nei rapporti finanziari e non ci sono state dichiarazioni al riguardo.

Eppure nel febbraio del 2023 il CEO di Take-Two, Strauss Zelnick, ha ribadito con una certa sicurezza che Judas avrebbe fatto il proprio debutto entro la fine dell'anno fiscale 2025, che si è chiuso appunto a marzo.

Be', in effetti è accaduto qualcosa di molto simile anche con il lancio di Grand Theft Auto VI, che il publisher ha continuato a collocare nell'autunno del 2025 sebbene fossero sempre più numerose le perplessità al riguardo.