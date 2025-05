Epic Games svela i primi dettagli su Unreal Engine 6: ecco quando sarà disponibile

Epic Games ha svelato i primi dettagli su Unreal Engine 6 per bocca del suo CEO, Tim Sweeney, che nel corso di un'intervista con Lex Friedman ha parlato delle caratteristiche del nuovo motore grafico e di quando sarà disponibile.

Sweeney ha indicato un orizzonte temporale di due o tre anni prima che arrivino le prime versioni preview di UE6, ma l'obiettivo dell'azienda sembra già chiaro: unificare le due anime parallele del motore, dunque Unreal Engine 5 e Unreal Engine 5 for Fortnite.

Il CEO ha infatti spiegato che molte fuzionalità di UE5 non sono ancora disponibili per i creatori di Fortnite, anche per via delle difficoltà legate alla loro distribuziione su tutte e sette le piattaforme supportate dal gioco, e Unreal Engine 6 punterà a eliminare questa frammentazione.

Più che sulla potenza bruta, insomma, la nuova versone del motore grafico di Epic Games proverà a unire insieme facilità d'uso, scalabilità e interoperabilità, offrendo agli utenti un'esperienza di programmazione semplificata.