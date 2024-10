Tim Sweeney ha espresso la sua soddisfazione per il matrimonio tra Halo e l'Unreal Engine

Tra i primi a esprimere soddisfazione per la scelta di Halo Studios, ex 343 Industries, di abbracciare l'Unreal Engine per i futuri capitoli della serie Halo, c'è stato Tim Sweeney, il capo di Epic Games, che l'Unreal Engine lo produce e lo gestisce. Naturalmente il suo è un commento interessato, ma nondimeno interessante per gli scenari che si vanno aprendo.