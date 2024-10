Chi è Shadow, la nemesi dark di Sonic

Shadow è uno degli anti eroi più amati non solo del mondo videoludico, ma di tutta la cultura pop. Prima di diventare un alleato di Sonic, infatti, Shadow ha fatto diverse volte da cattivo principale di videogiochi o altre avventure. Il suo arco narrativo è sempre quello del vero "eroe oscuro" come lo definisce uno dei suoi creatori, Takashi Iizuka: inizia nel ruolo di antagonista perché, per lui, nulla viene prima del suo obiettivo, per poi passare a quello di alleato nel momento in cui il destino del mondo viene messo in pericolo. Uno dei tratti più caratteristici di Shadow è la sua lealtà assoluta alla sua unica amica, Maria, di cui analizzeremo la tragica storia più avanti. Lei (e solo lei) è in grado di influenzare le azioni di quella che, a tutti gli effetti, è quasi una divinità nel mondo di Sonic. Non a caso, infatti, si definisce spesso La Forma di Vita Definitiva perché non solo è immortale, ma è talmente potente che deve indossare degli speciali anelli che ne limitano le capacità. Chiudono il suo look assolutamente iconico le Scarpe Jet, delle scarpe speciali con all'interno dei motori a getto che gli permettono di pattinare alla velocità a cui Sonic riesce a correre. I suoi attacchi sono frutto degli esperimenti a cui è stato sottoposto durante la sua creazione e sfruttano tutti l'energia del Caos: il Colpo Chaos è come una bomba, che esplode dall'interno di Shadow quando è arrabbiato, il Boost lo fa accelerare del 100%, la Lancia (che ha due forme diverse) gli permette di scagliare dei colpi energetici e il Chaos Control lo rende capace di manipolare lo spazio e il tempo.

La storia di Shadow La storia di Shadow inizia con il professor Gerald Robotnik, nonno del cattivo principale di Sonic, che lo ha creato sulla colonia spaziale ARK a partire dal DNA di un signore della guerra alieno chiamato Black Doom. L'obiettivo di questa ricerca era creare la Forma di Vita Definitiva, un essere immortale e incredibilmente potente da usare come arma. Gerald, la mente più brillante del suo tempo, ha acconsentito a questo tipo di ricerche militari nella speranza di trovare un cura per la malattia incurabile di sua nipote, Maria, di cui Shadow sarebbe diventato l'unico amico. La G.U.N. (Guardian Units of Nation), l'entità che ha commissionato le ricerche, però, ha deciso a un certo punto di distruggere l'ARK per fermare il Progetto Shadow ed eliminare ogni prova. Durante l'assalto alla stazione spaziale Maria venne uccisa da un soldato mentre cercava di aiutare Shadow nella sua fuga. Shadow ha alle spalle una storia piena di sofferenze La scomparsa di Maria ha lasciato delle cicatrici profonde in Shadow, ma le sue ultime parole, "porta speranza all'umanità", sarebbero diventate la ragione di vita dell'antieroe. Gerald, catturato durante l'attacco della G.U.N., è impazzito dopo la perdita della nipote e ha deciso di corrompere i ricordi di Shadow per farlo diventare un suo scagnozzo e farsi aiutare nel portare a compimento il malvagio piano per punire l'umanità. Gli agenti della G.U.N., infatti, hanno messo le mani sulla capsula di salvataggio con cui Shadow è fuggito dall'ARK e, per facilitare gli esperimenti, lo hanno messo in stasi. 50 anni dopo viene risvegliato da Ivo Robotnik, il Dottor Eggman, che sperava di usarlo per sconfiggere Sonic. Corrotto dai piani folli di Gerald, Shadow si allea temporaneamente con Eggman per mettere in moto il piano malvagio e far schiantare la stazione ARK sulla Terra grazie agli smeraldi del caos. Solo all'ultimo minuto, però, grazie all'aiuto di Amy Rose, Shadow riesce a ricordarsi dell'ultimo desiderio di Maria e decide di aiutare Sonic e i suoi alleati a fermare il piano che lui stesso aveva messo in atto. Disposto a sacrificarsi per la salvezza del mondo, Shadow riesce a sopravvivere, ma perde di nuovo i suoi ricordi, fatta eccezione per il momento in cui Maria è stata uccisa. Il legame tra Shadow e Maria è fondamentale per comprendere le sue motivazioni e il modo in cui agisce Dopo questo evento cataclismico le Black Arms, i soldati di Black Doom, ovvero l'alieno il cui DNA è parte della Forma di Vita Definitiva, hanno invaso la Terra riuscendo a manipolare Shadow per farlo combattere al loro fianco: Black Doom, infatti, usa la scomparsa di Maria per mano degli umani per convincerlo. Fortunatamente, Shadow riesce a ricordarsi del suo vero scopo grazie a un ultimo videomessaggio fatto da Maria e Gerald che gli dà la motivazione necessaria per annientare Black Doom e diventare, definitivamente, un protettore della Terra.