Svelate le vendite di Metaphor: ReFantazio e Sonic X Shadow Generations

Sega ha pubblicato il suo rapporto finanziario relativo ai primi tre trimestri dell'anno fiscale corrente, da cui sono emerse anche le vendite di due giochi di primo piano dell'editore: Metaphor: ReFantazio e Sonic X Shadow Generations . Stranamente la compagnia ha fornito il dato combinato di entrambi, ma non è difficile ricavare le vendite dei singoli titoli.

Successo o no?

Metaphor: ReFantazio e Sonic X Shadow Generations insieme hanno venduto 3,77 milioni di copie. A metà gennaio Sega aveva annunciato che l'ultima avventura di Sonica aveva venduto 2 milioni di copie. Quindi basta fare una semplice sottrazione per valutare le vendite del gioco di ruolo giapponese di Atlus a circa 1,77 milioni di copie o, più propriamentre, tra 1,5 e 2 milioni di copie, dato che può variare a seconda delle copie vendute da Sonic tra il 31 dicembre 2024 (giorno di chiusura del terzo trimestre) e il 14 gennaio, giorno cui risalgono gli ultimi dati ufficiali.

Difficile dire se Sega si aspettasse di più o di meno da Metaphor: ReFantazio, considerando la fama di Atlus e il seguito delle sue serie di punta. Certo, è noto che in ambito videoludico le nuove proprietà intellettuali faticano sempre un po' ad affermarsi, per via della ritrosia di molti a provare cose nuove. Comunque sia il dato potrebbe essere positivo, nel caso i costi di produzione siano stati tenuti a bada.