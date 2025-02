Lo studio di Your Name sta realizzando un film animato dei Pokémon

A realizzarlo è stato CoMix Wave Films, una garanzia, visto che è lo stesso dei film Your Name, Weathering With You e Suzume di Makoto Shinkai . Anche la trama sembra essere estremamente toccante: una giovane ragazza di nome Hana è affascinata da un Dragonite postino. Un giorno, Hana trova una lettera senza destinatario e decide di partire all'avventura per trovare il mittente.

Presto sarà lanciato un nuovo film animato della serie Pokémon , chiamato Dragonite and the Postman . Quando dicevamo presto, intendevamo che sarà disponibile a partire dal 27 febbraio 2025, in occasione del Pokémon Day.

Qualche informazione

La sinossi ufficiale, che si può leggere su sul servizio in abbonamento specializzato in anime Crunchyroll, aggiunge qualche dettaglio: "Dopo aver scoperto che il mittente è un ragazzo di nome Rio, Hana apprende che ha scritto la lettera per il compleanno di suo padre, che si trova attualmente nella regione di Kanto per lavoro. Il problema è che oggi è già il compleanno di suo padre..." Insomma, sembra che sarà una corsa contro il tempo per consegnare il messaggio, vedremo con quali risvolti.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Insieme all'annuncio, l'account ufficiale di Poke Times su Twitter ha anche anticipato nuove informazioni in arrivo il 13 febbraio. Si parla di un trailer, ma non c'è certezza in merito. Le probabilità sono comunque elevatissime, visto che in qualche modo il film andrà presentato e visto che manca davvero poco all'uscita.