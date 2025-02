Netflix aumenta il prezzo degli abbonamenti nel Regno Unito: succederà anche in Italia?

In questi giorni aumentano praticamente tutti i livelli di abbonamento di Netflix nel Regno Unito, con variazioni di una o due sterline per ogni piano, che si traducono comunque in cambiamenti di una certa sostanza in termini annuali.

Si ripete insomma la scena vista già diverse volte in tempi precedenti: con un rallentamento generale della crescita degli abbonati, la compagnia punta sull'incremento dei prezzi per poter garantire un gettito sempre maggiore e poter in questo modo, a detta del management, " continuare ad investire nella programmazione e garantire un'offerta di maggior valore agli utenti".

Netflix ha effettuato l' aumento dei prezzi sugli abbonamenti anche nel Regno Unito , segnando dunque forse un avvio dell'iniziativa in maniera più intensiva in territorio europeo, dopo aver già effettuato il cambiamento il mese scorso in USA, Canada, Argentina e altri paesi.

Aumento dei prezzi anche in Italia?

Iniziano dunque le nuove tariffe mensili per Netflix in UK, che si presentano maggiorate in ogni livello: il piano Standard con pubblicità passa a 5,99 sterline (7,20 euro), lo Standard senza pubblicità passa a 12,99 sterline (15,60 euro) e il piano Premium passa a 18,99 sterline (circa 22,80 euro).

In USA, con l'aumento dei prezzi andato in scena il mese scorso sono passati rispettivamente a 7,99, 17,99 e 24,99 dollari al mese per i tre piani.

Lo stesso incremento non si è ancora verificato in Italia, ma considerando l'espansione dell'iniziativa non è escluso che questo possa arrivare anche da queste parti, anzi la questione diventa piuttosto probabile in un prossimo periodo da definire.

L'idea che possa esserci ancora un po' di margine proviene dal fatto che l'ultimo incremento di prezzo in Italia c'è stato da relativamente poco tempo: lo scorso ottobre, infatti, tutti i piani hanno ricevuto un aumento di costo e forse proporne uno a distanza di pochi mesi potrebbe risultare un po' troppo forzato, ma staremo a vedere.

Attualmente, dopo l'incremento di ottobre, gli abbonamenti a Netflix costano 6,99€ al mese per il piano Standard con pubblicità, 13,99€ al mese per il piano Standard senza pubblicità e 19,99€ al mese per il Piano Premium, con incrementi rispettivamente di 1,5, 1 e 2 euro rispetto ai prezzi precedenti.