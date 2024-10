Netflix ha aumentato i prezzi in Italia, tutti i piani di abbonamento costano di più da oggi

Con una mossa improvvisa, ma che non giunge totalmente a sorpresa considerando quanto emerso anche in altri paesi, Netflix ha aumentato i prezzi in Italia in queste ore, con le nuove tariffe che risultano già attive e rappresentano degli incrementi di costo per tutti i piani di abbonamento al servizio video anche dalle nostre parti.

I nuovi prezzi sono già visibili sul sito ufficiale di Netflix, e presentano aumenti da uno a due euro in più al mese, cosa che si riflette in un sostanzioso incremento sulla spesa annuale per i contenuti. Nelle comunicazioni inviate agli azionisti, la compagnia ha riferito di dover "migliorare la monetizzazione" per garantire sempre un maggior valore agli abbonati.

L'incremento dei prezzi è attivo proprio da oggi, 18 ottobre, in Italia e Spagna, dunque gli effetti di questa variazioni sono visibili fin da subito, o dalla prossima fatturazione per coloro che sono già abbonati al servizio.