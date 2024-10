L'altoparlante portatile Harman Kardon Go + Play è in sconto su Amazon

Su Amazon Italia , è disponibile il Harman Kardon Go + Play al prezzo di 199,99€, con un notevole sconto rispetto al prezzo di listino di 321,95€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon Italia , con reso gratuito entro 14 giorni dall'acquisto e possibilità di pagamento a rate a tasso zero.

Tre dispositivi in contemporanea

Questo diffusore Harman Kardon Go + Play offre riproduzione musicale wireless tramite Bluetooth, consentendo di connettere fino a 3 dispositivi simultaneamente per alternare la riproduzione musicale. La batteria ricaricabile garantisce fino a 8 ore di autonomia, con la possibilità di ricaricare smartphone o tablet grazie alla porta USB integrata.

Il diffusore posizionato in soggiorno.

Il design del diffusore è pensato per un utilizzo versatile, con una maniglia in acciaio inossidabile che offre portabilità e stile. Il doppio sistema microfonico consente di utilizzare il diffusore per conference-call, mentre la funzione dual sound wireless permette di connettere un secondo diffusore per un'esperienza stereo completa.