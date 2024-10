Lo zaino HP Campus blu e giallo è disponibile in forte sconto su Amazon

Su Amazon Italia , è possibile acquistare lo Zaino HP Campus a 16,99€, con un risparmio del 25% rispetto al prezzo recente di 22,72€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon Italia , con reso gratuito entro 30 giorni dall'acquisto. È un acquisto sicuro per chi cerca praticità e resistenza.

Lo Zaino HP Campus è costruito con materiali sostenibili, utilizzando il 50% di plastica riciclata. Il poliestere impermeabile garantisce resistenza e protezione degli accessori anche in condizioni meteorologiche avverse. L'ampio spazio interno è organizzato per consentire un trasporto pratico ed efficiente, grazie alle sue numerose tasche esterne e interne, che offrono facile accesso agli oggetti.

Un dettaglio della capienza dello zaino.

Questo zaino può trasportare un laptop con schermo fino a 15,6 pollici ed è dotato di spallacci imbottiti per il massimo comfort durante i lunghi spostamenti. Le dimensioni del prodotto sono 29,5 x 18,5 x 43,5 cm, con una capacità di 17 litri e un peso di 490 g, rendendolo un'opzione leggera e pratica per chi viaggia spesso o si sposta per lavoro o studio.