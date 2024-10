L'altoparlante Wireless Bluetooth Sony SRS-XV500 è in sconto su Amazon

Specifiche Tecniche

Il Sony SRS-XV500 è un altoparlante wireless progettato per offrire un'esperienza sonora potente e immersiva, grazie alle unità X-Balanced che offrono bassi profondi e tweeter frontali che migliorano la nitidezza del suono. Con un'autonomia della batteria di 25 ore, è perfetto per lunghe sessioni di festa, e la funzione di ricarica rapida consente di ottenere 2,5 ore di riproduzione con soli 10 minuti di carica.

I tre modelli e le loro dimensioni.

La sua classificazione IPX4 lo rende resistente agli schizzi, ideale per eventi all'aperto, mentre le luci multicolore creano l'atmosfera giusta, sincronizzandosi con la musica. Il dispositivo include anche ingressi per microfono e chitarra, rendendolo perfetto per karaoke o per essere usato come amplificatore portatile. Inoltre, può essere sincronizzato con altri altoparlanti compatibili per ottenere un'esperienza audio surround ancora più coinvolgente.