TSMC vola con l'IA: profitti miliardari grazie alla super domanda di chip

I ricavi trimestrali sono aumentati del 36% rispetto allo stesso periodo del 2023, raggiungendo i 23,5 miliardi di dollari. Wendell Huang, direttore finanziario di TSMC, ha attribuito questo successo alla "forte domanda per smartphone e IA delle nostre tecnologie a 3 nm e 5 nm".

TSMC , il principale produttore mondiale di chip a contratto, ha chiuso il terzo trimestre del 2024 con un utile netto record di oltre 10 miliardi di dollari , superando le previsioni degli analisti. Questo risultato eccezionale è stato trainato, ovviamente, dalla forte domanda di chip avanzati, in particolare per applicazioni di intelligenza artificiale e smartphone.

Le previsioni di TSMC

TSMC si aspetta un'ulteriore crescita dei ricavi nel quarto trimestre del 2024, prevedendo un fatturato di almeno 26,1 miliardi di dollari, in netto aumento rispetto ai 19,62 mipliardi di dollari dello stesso periodo del 2023. La domanda di chip avanzati, in particolare per l'IA, continua a crescere a ritmi sostenuti, spingendo le performance finanziarie dell'azienda taiwanese.

Una delle sedi di TSMC

Il successo di TSMC si riflette anche nell'andamento del titolo azionario, che ha registrato una crescita del 76% all'indice di Taipei dall'inizio dell'anno. L'azienda beneficia inoltre del sostegno di iniziative governative, come i 6,6 miliardi di dollari ricevuti dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti per aumentare la produzione interna di semiconduttori.

TSMC si conferma quindi un player dominante nel mercato globale dei semiconduttori, in attesa che altri concorrenti fuori da Taiwan, come Intel, inizino a produrre negli Stati Uniti.

