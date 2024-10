Dragon Ball Daima arriva in Dragon Ball Z: Kakarot e Xenoverse 2 con un'espansione e un nuovo personaggio

Come suggerisce il titolo, il DLC di Daima per Kakarot è basato sulle nuove avventure di Goku e amici nella serie animata Dragon Ball Daima , la cui messa in onda è iniziata lo scorso 11 ottobre, in concomitanza con il lancio di Sparking! Zero. Sarà divisa in due parti, qui sotto trovate il primo trailer ufficiale della Parte 1.

Se l'abbuffata offerta da Drabon Ball: Sparking! Zero non vi basta, sarete felici di sapere che poche ore fa Bandai Namco ha annunciato una nuova espansione di Dragon Ball Z: Kakarot intitolata "Daima: Adventure Through the Demon Realm", mentre Dragon Ball Xenoverse 2 darà il benvenuto a Goku (Mini) con parte del DLC "Future Saga Chapter 2".

Due DLC imperdibili per i fan

Sempre da Daima, Goku (Mini) entrerà a far parte del roster di Xenoverse 2. Inoltre, Il DLC Future Saga Chapter 2 continuerà la storia di Fu nel futuro alternativo del gioco.

Al momento il DLC Daima: Adventure Through the Demon Realm non ha ancora una data di uscita ufficiale, con maggiori dettagli in merito che arriveranno in un secondo momento. Quello che è certo è che sarà disponibile su tutte le piattaforme dove è disponibile Dragon Ball Z: Kakarot, ovvero PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, One e Nintendo Switch. Stesso identico discorso per il DLC Future Saga Chapter 2, che in compenso "presto" offrirà un periodo di prova gratuita di Goku (Mini).

Anche Dragon Ball: Sparking! Zero riceverà dei contenuti a tema Daima. Poche ore fa Bandai Namco ha annunciato l'arrivo dei primi personaggi a tema con il DLC 2 in programma per i prossimi mesi.