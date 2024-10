Svelati i primi personaggi del DLC 2 di Dragon Ball: Sparking! Zero, tra cui una versione di Vegeta inedita

Dragon Ball: Sparking! Zero è uscito solo da una settimana, ma Bandai Namco sta già stuzzicando i giocatori sulle novità in arrivo in futuro, tramite un post su X che svela i primi due personaggi inclusi nel DLC 2 in arrivo nei prossimi mesi.

Nello specifico sono stati presentati Glorio e Vegeta (Mini). Da dove saltano fuori? Entrambi appaiono nella nuova serie animata Dragon Ball Daima. Vegeta ovviamente non ha bisogno di presentazioni, ma per una serie di circostanze che non vi anticipiamo è tornato bambino. Un mini principe dei Saiyan imbronciato, insomma. Glorio, invece, è un personaggio completamente inedito. Si tratta di un demone provienente dal Mondo Demioniaco che accompagna Goku e Kaioshin durante il loro viaggio in Daima.