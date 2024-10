Presto rivedremo Marvel's Wolverine? Insomniac Games starebbe ultimando i preparativi di una presentazione

Ma quando? Kurakasis non lo sa di preciso, ma sulla base delle sue informazioni ipotizza che il gioco verrà mostrato entro la fine dell'anno e potrebbe essere sarà tra i protagonisti dei The Games Awards 2024 del 12 dicembre o di un evento PlayStation ancora da svelare.

Stando alle fonti dell'insider Kurakasis, Insomniac Games starebbe ultimando i preparativi per mostrare nuovamente al grande pubblico Marvel's Wolverine , il nuovo action in esclusiva per PS5 con protagonista il celebre mutante degli X-Men.

Novità già oggi al Comic Con di New York?

In risposta a un utente, l'insider ha aggiunto che non esclude a priori possibili sorprese in questo senso durante il Marvel Games Special Presentation che si svolgerà al New York Comic Con tra le 22:45 e le 23:15 italiane di oggi, 18 ottobre.

Il post di Kurakasis su X

Ovviamente prendete tutte queste indiscrezioni con le pinze. Kurakasis è un insider che in passato ha azzeccato più di una soffiata, ad esempio in tempi recenti aveva svelato dettagli su Destiny Rising prima dell'annuncio ufficiale da parte di Bungie, ma è sempre bene non farsi troppe aspettative.

A ogni modo, i tempi sarebbero sicuramente maturi. Ricordiamo che Marvel's Wolverine è stato annunciato con un teaser trailer a settembre del 2021, più di tre anni fa, e da allora non abbiamo più avuto informazioni concrete sul gioco. Verso la fine del 2023 sono emersi in rete dei filmati di gameplay trapelati a causa di un grosso furto di dati ai danni di Insomniac Games. Lo studio di tutta risposta aveva pubblicato un comunicato in cui informava i fan che lo sviluppo del gioco stava procedendo come da programma, ma che era ancora nelle fasi iniziali e che quindi il risultato finale sarà sicuramente differente da quello visto nei filmati circolati in rete.