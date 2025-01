Quando esce Marvel's Wolverine? Insomniac sta cercando di contenere l'entusiasmo

Insomma, a quanto pare Insomniac Games tornerà probabilmente a parlare di Marvel's Wolverine quando il titolo sarà in dirittura d'arrivo ma non è dato sapere in questo momento quale sia lo stato dei lavori.

"Abbiamo annunciato Marvel's Wolverine e ci piacerebbe parlare ancora di Marvel's Wolverine , ma oggi dobbiamo essere come Logan e restare stoici fino a quando non sarà il momento di tirare fuori gli artigli", ha detto uno dei nuovi coordinatori dello studio, Chad Dezern.

Quando esce Marvel's Wolverine? Annunciato con un teaser nel 2021, il nuovo gioco di Insomniac Games non ha ancora una periodo di lancio ufficiale e il team di sviluppo, per il momento, deve cercare di contenere l'entusiasmo e tenere la bocca cucita.

I leak non raccontano la verità?

Come certamente ricorderete, nei mesi scorsi Marvel's Wolverine è finito ripetutamente vittima dei leak, con diversi materiali che sono emersi in rete ma che non sembrano raccontare la verità di questo progetto, essendo tratti da build preliminari che sicuramente non hanno nulla a che spartire con ciò che vedremo nella versione finale.

Considerata la straordinaria qualità dei tie-in dedicati a Spider-Man, possiamo senz'altro riporre la nostra fiducia nelle capacità dello studio che finora è stato guidato da Ted Price, ora in partenza dopo trent'anni di successi.

Sempre restando nell'ambito dello Spider-Verse, tempo fa si è parlato di uno spin-off con protagonista Venom ed esiste la possibilità che Insomniac abbia dato ascolto ai fan che lo chiedevano a gran voce.