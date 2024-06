Marvel's Wolverine nuovamente vittima di un leak, ma i materiali sembrano datati

Un tragitto tortuoso

Come senz'altro ricorderete, lo scorso dicembre Insomniac Games è stata hackerata e qualcuno ha rubato materiali e informazioni su Marvel's Wolverine, per poi pubblicarli online nelle settimane successive.

Si è trattato di un'operazione che ricorda da vicino quanto accaduto a Naughty Dog con The Last of Us Parte 2, sebbene allora la vicenda ebbe anche risvolti differenti e tutt'altro che piacevoli sia per gli sviluppatori che per il cast.

La grave violazione non sembra aver preoccupato più di tanto il team di sviluppo, evidentemente consapevole che i video trafugati appartengono a una build molto datata e che dunque il gioco si presenta in questo momento in condizioni nettamente migliori.

Purtroppo la presenza di dettagli relativi alla storia daranno inevitabilmente origine a spoiler da qui all'uscita di Marvel's Wolverine, che non è ancora stata fissata ufficialmente da Sony e Insomniac Games.

A proposito del mutante con gli artigli, lo rivedremo a breve nella sua iconica versione cinematografica nel film Deadpool & Wolverine, presentato con un trailer alcune settimane fa e in arrivo nelle sale italiane il 24 luglio.