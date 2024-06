The Elder Scrolls 6 sarà supportato dopo l'uscita e non userà Unreal Engine 5: Todd Howard parla del gioco

The Elder Scrolls 6 è lontano, sia perché il suo teaser è vecchio di anni sia perché ci vorrà ancora un po' di tempo prima che venga pubblicato. La speranza è che in questi anni vi sia spazio per scoprire qualcosa di nuovo sul gioco , ma mano che lo sviluppo prosegue.

Le parole di Howard su The Elder Scrolls 6

Howard ha parlato della volontà di dare a TES 6 un supporto a lungo termine: "Visto quello che ha fatto Skyrim o altri giochi, per Elder Scrolls 6... sì, mi fermo qui", ha stuzzicato Howard, prima di aggiungere: "Sappiamo che la gente ci giocherà per molto tempo. Quindi un gioco del genere non significa solo contenuti. Va oltre, nel tipo di gioco, in ciò che significa per il vostro personaggio, in ciò che significa per altre cose che ci fa dire: "Ehi, può essere qualcosa a cui tornerete?". Lo vediamo con Skyrim e con quello che la gente fa oggi nel gioco. Anche se è popolare, cosa fa la gente quando torna al gioco dopo averlo abbandonato per qualche anno?".

Howard ha anche detto che la tecnologia utilizzata per Starfield è stata il "punto di partenza" per The Elder Scrolls 6, "e poi ovviamente cercheremo di fare un ulteriore salto di qualità nella tecnologia, guardando a ciò che verrà in futuro, a come farlo, e puntando sempre più in alto". Ma quando gli è stato chiesto di parlare di questa tecnologia, Howard non ha ceduto, limitandosi a dire: "Per ora è un segreto!".

Ad Howard è stato anche chiesto se il tipo di generazione procedurale visto in Starfield sarà portato avanti per giochi come Elder Scrolls 6. La risposta di Howard è stata vaga e ha affermato che la generazione procedurale è "sempre stata uno strumento nella nostra cassetta degli attrezzi".

Howard è stato molto vago nelle sue risposte, con frasi poco chiare, ma è comprensibile visto che parliamo di un gioco che richiederà ancora anni di lavoro. È stato invece un po' più diretto per quanto riguarda il fatto che sono passati ben sei anni dal primo e unico teaser di TES 6.