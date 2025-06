Il trailer di annuncio di The Elder Scrolls 6 compie sette anni

Il trailer di annuncio di TES 6

Ovviamente l'annuncio di The Elder Scrolls 6 da parte di Bethesda fu alquanto anticipato e perlopiù una operazione di marketing, visto che ben sapeva che il videogioco non sarebbe stato pronto prima di una decina di anni.

Non che nel frattempo la compagnia sia rimasta con le mani in mano, visto che ha realizzato videogiochi come Fallout 4, Fallout Shelter, Fallout 76 e Starfield, senza dimenticare il più recente The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered e una manciata di riedizioni, port e quant'altro di The Elder Scrolls 5 Skyrim.

Purtroppo di ufficiale non sappiamo praticamente nulla sul nuovo TES e abbiamo solo ricevuto una comunicazione nel marzo 2024 che confermava che lo sviluppo era ancora in corso, ma perlomeno possiamo rivedere per la millesima volta il trailer di annuncio.

I leak negli anni hanno parlato del gioco, con vari gradi di credibilità, ma una elemento di cui in molti sono certi è che l'ambientazione a questo giro sia Hammerfell: alcuni usano persino TES Online come riferimento per "confermare" la cosa. I report affermano da anni che TES 6 non sarà pronto prima del 2026, ma a questo punto crediamo che ci vorrà ben di più.