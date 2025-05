L'ambientazione di The Elder Scrolls 6 è "confermata" da TES Online, secondo i fan

Be', tecnicamente non è l'unico, visto che c'è sempre The Elder Scrolls Online, l'MMO di successo, che secondo i fan ha praticamente confermato quale sarà l'ambientazione di The Elder Scrolls 6.

The Elder Scrolls 6 è ancora lontano e non sappiamo praticamente nulla di ufficiale. Bethesda ci sta sicuramente lavorando, ma negli anni Starfield ha avuto la priorità e - recentemente - ha pubblicato la versione remastered di Oblivion (col supporto di Virtuos), che pare essere l'unico TES al quale i giocatori potranno dedicarsi per qualche tempo.

L'ambientazione di The Elder Scrolls 6 è stata suggerita da TES Online?

Prima di tutto, ricordiamo che The Elder Scrolls Online è un gioco attivo da 11 anni che ha coperto la maggior parte del continente di Tamriel. Non è strano, visto che di espansione in espansione il team ha voluto ampliare i territori disponibili per i videogiocatori, così da mantenere l'interesse.

I fan però hanno fatto un ragionamento logico che condividiamo: è difficile che Bethesda accetti di far usare la regione di The Elder Scrolls 6 a TES Online, perché vorrà mantenere l'effetto novità ed evitare paragoni prima dell'uscita del sesto capitolo.

Quali sono quindi le regioni che TES Online non ha ancora utilizzato? Black Marsh e Hammerfell. La prima è la famigerata regione inospitale abitata dagli argoniani e pare una scelta poco probabile per un videogioco, visto che per molte razze sarebbe veramente complesso vivere in tale zona.

Hammerfell, invece, è un'area abitabile senza problemi dalle altre razze, quindi secondo i giocatori si tratta dell'area designata, con magari anche la presenza della regione High Rock, che confina con Hammerfell.

Considerando che più volte si è rumoreggiato che Hammerfell sarà la regione di The Elder Scrolls 6 e che Bethesda stessa ha lanciato qualche riferimento a riguardo negli anni, la "conferma" di TES Online è solo un altro elemento che aiuta a credere al tutto.

