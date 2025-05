Dune Awakening è in beta chiusa e i numeri di partenza sono già ottimi

Dune Awakening ha certamente le carte in regola per essere un successo. Questo nuovo MMO si basa su una amata IP che negli ultimi anni è tornata alla ribalta (anche grazie ai film) e ora è pronto ad arrivare sul mercato.

I dati su Dune Awakening

Ricordiamo che Dune Awakening è un gioco di sopravvivenza MMO. È ambientato in una versione alternativa del mondo dei romanzi, una in cui la guerra civile e la salita al potere di Paul Atreides non sono mai avvenuti. Troverete ovviamente sempre i classici vermi della sabbia, i colpi di calore, la gestione di basi, la creazione di strumenti e le fazioni note.

Al momento della scrittura, la beta chiusa di Dune Awakening ha ottenuto un picco di 17.652 giocatori. Ricordiamo che si tratta di una versione di prova preliminare il cui accesso è limitato a pochi invitati e a coloro che hanno prenotato il videogioco. La prova si concluderà il 12 maggio.

Ricordiamo anche - nel caso nel quale abbiate accesso a questo versione di prova - che non ci sono NDA (accordi di non divulgazione), quindi potete tranquillamente condividere la vostra esperienza registrando video o salvando immagini.

I dati di SteamDB di Dune Awakening

Vi lasciamo in conclusione alle nostre impressioni sulla beta di Dune: Awakening.