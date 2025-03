Vediamo i requisiti di Dune Awakening da 1080p / 30 FPS a 4K / 60 FPS

Funcom ha rivelato le specifiche dettagliate del suo gioco di sopravvivenza MMO, Dune Awakening. Precisamente ha indicato quattro diverse impostazioni che dovrebbero venire incontro a tutti i tipi di giocatori.

Vi sono i requisiti per giocare a 1080p e 30 FPS, per arrivare fino a 2160p e 60 FPS. Ovviamente la resa grafica sarà migliore con componenti recenti, ma non è nemmeno necessario possedere una RTX per poter avviare il gioco.