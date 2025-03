Age of Empires II avrebbe causato l'arresto di un dipendente di Microsoft in Corea

Sandy Petersen - designer di Age of Empires 2 - ha spiegato in una serie di messaggi su Twitter di essere stato incaricato di progettare il primo pacchetto di espansione del videogioco , The Conquerors. Petersen ha scelto di includere quattro civiltà giocabili: gli spagnoli, gli aztechi, gli unni e i maya.

Il racconto dell'ex-designer di Age of Empires 2

"Il progetto è andato avanti molto bene. Eravamo quasi alla fine, con 5 settimane di anticipo rispetto alla tabella di marcia nel gennaio 2000", ricorda Petersen. "Non vedevo l'ora di passare ad Age of Empires 3. Poi ha chiamato Microsoft e abbiamo avuto un'importante conferenza telefonica".

Secondo Petersen, Microsoft lo esortò ad aggiungere una quinta fazione all'espansione, i coreani. Petersen ha sottolineato che la Corea non è nota per la sua storia di conquista. "I coreani, a loro grande merito, non sono stati dei conquistatori. Sono rimasti al loro posto. Anche se sono interessanti, non si adattano al tema dei Conquistatori".

Secondo il ricordo di Peterson, Microsoft sostenne che "StarCraft aveva venduto 3 milioni di copie in Corea". A questo, Peterson ha fatto notare che "StarCraft non ha nessun coreano al suo interno, quindi quelle vendite non hanno nulla a che fare con una civiltà coreana". Microsoft ha quindi ribadito la cifra di 3 milioni, e a quel punto Petersen ha ceduto. "Quando qualcuno si limita a ripetere un'argomentazione precedente, è chiaro che non funziona più secondo logica o intelligenza".

Ensemble ha apparentemente creato rapidamente la fazione coreana durante l'ultima fase dello sviluppo, perché "Microsoft non ha concesso tempo extra". Sebbene siano riusciti a completare la fazione, Petersen afferma che lo studio ha commesso tre errori: usare la "grafica sbagliata" per le navi tartaruga del gioco, fare riferimento al "Mar del Giappone" invece che al "Mar Orientale", il termine usato in Corea, e fare riferimento a un'invasione giapponese della Corea alla fine del 1600 "che per qualche motivo nel 2000 era controversa". Sostiene inoltre che un rappresentante di Microsoft in Corea è stato "arrestato e detenuto per un po'", affermazione che non possiamo confermare.

A questo punto, vale la pena di notare che questa non è la prima volta che Petersen condivide storie sulla sua carriera videoludica, e molti dei suoi ricordi sono stati contestati in passato. Il principale critico di Petersen è il co-creatore di Doom John Romero, con cui Petersen ha lavorato presso id Software. All'inizio di quest'anno, ad esempio, Petersen ha affermato di aver "scritto la storia originale di Doom". Romero ha subito risposto affermando che ciò non è corretto e che la storia è stata scritta dal cofondatore di id Software Tom Hall prima che Petersen entrasse in id Software.