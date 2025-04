Age of Empires 2 Definitive Edition arriva su PS5 insieme a una grossa espansione: annunciata la data d'uscita

Si tratta della versione rifatta del secondo capitolo della serie, un gioco veramente storico per quanto riguarda il genere, considerato ancora un punto di riferimento, Age of Empires 2: Definitive Edition ne ripropone struttura e contenuti originali con una grafica adattata alle piattaforme moderne e miglioramenti effettuati all'interfaccia e alla qualità della vita.

Anche Age of Empires 2: Definitive Edition arriverà presto su PS5 , con una data di uscita annunciata da Microsoft in queste ore e anche piuttosto vicina: il celebre strategico in tempo reale arriverà su console Sony il 6 maggio.

Arriva anche la grossa espansione Three Kingdoms

Dopo l'annuncio della versione PS5, che riguardava anche il lancio di Age of Mythology Retold, arriva dunque anche la data di lancio e, contemporaneamente a questa, anche le versioni PC e Xbox ottengono la grossa espansione The Tree Kingdoms, che introduce una notevole quantità di nuovi contenuti per lo strategico in tempo reale ad ambientazione storica.

Un'immagine da una delle nuove fazioni di Age of Empires 2 DE: Three Kingdoms

Come suggerisce il nome dell'espansione, si tratta di un'aggiunta incentrata sugli elementi storici dei Tre Regni, introducendo vari elementi che si riferiscono alla storia della Cina tra la fondazione del Regno Wei nel 220 e la conquista del Regno Wu da parte della dinastia Jìn nel 280.

È un particolare periodo storico che, tradizionalmente, viene descritto nel testo storico Cronache dei Tre Regni, il cui inizio può essere associato alla insurrezione dei Turbanti Gialli nel 184.

I Tre Regni introduce cinque nuove civiltà, ognuna con unità e tecnologie uniche: gli Shu, i Wei e i Wu, che rappresentano i leggendari Tre Regni, e gli Jurchen e i Khitan, che esemplificano la lotta per il potere nella Cina settentrionale oltre il periodo dei Tre Regni.

"Sfidate i vostri amici in partite schermaglia o fatevi strada attraverso la Cina con tre nuove campagne, comandando le forze di eroi leggendari come Liu Bei, Cao Cao e il Clan del Sole. Queste campagne presentano caratteristiche inedite, come le devastanti abilità speciali degli eroi, un sistema decisionale interattivo che consente di tracciare il proprio percorso e molto altro ancora".