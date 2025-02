Age of Empires II: Definitive Edition e Age of Mythology: Retold sono stati annunciati per PS5

La data di uscita Age of Mythology: Retold su PS5 è il 4 marzo . Invece, il periodo di pubblicazione di Age of Empires II: Definitive Edition è semplicemente "questa primavera", quindi probabilmente tra marzo e giugno.

Age of Empires II: Definitive Edition e Age of Mythology: Retold saranno pubblicati anche su PlayStation 5 . È arrivato l'annuncio ufficiale degli autori tramite il sito ufficiale di AoE.

Le dichiarazioni del team di Age of

"Questa primavera Age of Empires II: Definitive Edition, amato in tutto il mondo, farà il suo debutto su PlayStation 5. Insieme a questa uscita, rilasceremo una delle più entusiasmanti espansioni DLC per Age II: DE, ricca di nuovi contenuti, nuove civiltà per il gioco e pronta per essere goduta da tutti i giocatori su tutte le piattaforme - PC, Xbox e PlayStation 5. Non importa quale piattaforma preferiate, ora potete unirvi agli amici, sfidare i rivali e condividere la vostra passione per Age of Empires".

Un mappa densa di soldati in Age of Empires II: Definitive Edition

Parlando invece di Age of Mythology: Retold, il team spiega che "I giocatori di PlayStation 5 potranno inoltre acquistare i Pilastri Immortali ed espandere la loro Age of Mythology: Retold con il nuovissimo pantheon cinese." Ci sono poi due bonus per PS5: "Ottieni la Premium Edition per un accesso anticipato di 5 giorni a partire dal 27 febbraio, l'accesso alla nuova espansione Immortal Pillars e molto altro ancora! Pre-ordinate ora e godetevi due Benedizioni esclusive per la modalità Arena degli Dei".

Viene precisato che tutti gli aggiornamenti del gioco a partire dal 4 marzo saranno distribuiti contemporaneamente su tutte le piattaforme - Steam, Windows Store, Xbox e PlayStation 5 - e i giocatori potranno giocare insieme.

