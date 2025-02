Le vendite di Nintendo Switch crollano per colpa dell'attesa di Switch 2? Il presidente dice la sua

Come vi abbiamo già segnalato, le vendite di Nintendo Switch sono calate molto negli ultimi tempi. Quale può essere il motivo? È forse causa del fatto che i videogiocatori non in attesa di Nintendo Switch 2 e quindi non stanno più comprando la vecchia console?

Le parole del presidente di Nintendo su Nintendo Switch

Nintendo ha ammesso di non aver raggiunto i propri obiettivi per Switch 1 nel corso del 2024. L'azienda ha rivisto le sue previsioni finanziarie in quanto le vendite della console sono calate del 30% e anche le vendite di software per Switch 1 sono crollate. Parlando con gli investitori dopo l'annuncio, Furukawa ha respinto l'ipotesi che la colpa sia del fatto che il pubblico sia in attesa di Nintendo Switch 2.

Nintendo Switch 2 con i suoi Joy-Con di fronte a un televisore

"Non pensiamo che l'impatto dell'astensione dall'acquisto [a causa dello Switch 2] sia così grande", ha detto Furukawa, come riportato dal quotidiano giapponese The Sankei Shimbun. "Pensiamo che sia un ottavo anno solido, ma non abbiamo raggiunto il nostro obiettivo".

Bisogna anche dire che non c'è nulla di strano che una console - sebbene di successo - veda calare le vendite dopo otto anni di attività. Dopotutto, Nintendo Switch è in calo sin dal suo picco di vendite ottenuto nel 2022. I risultati sono però ottimi, visto che Nintendo Switch ha venduto oltre 150 milioni di unità dall'uscita.

Ovviamente il calo di vendite della console potrebbe avere un impatto sui giocatori. Ci si domanda se Nintendo Switch riceverà ancora giochi dopo l'uscita di Switch 2: Nintendo ha commentato.