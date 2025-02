Nintendo Switch ha venduto oltre 150 milioni di unità, DS e PS2 sono a portata?

In effetti la situazione a cui stiamo per assistere è fondamentalmente inedita, nel senso che dopo il lancio di Nintendo Switch 2 l'attuale modello continuerà a essere disponibile e a ricevere nuovi giochi, specie durante un periodo iniziale di produzioni cross-gen.

Gli altri numeri

Come abbiamo riportato in mattinata, Nintendo è andata peggio del previsto negli ultimi nove mesi, confermando un trend inevitabile per una console che sente per forza di cose il peso dei suoi anni, ma Switch ha continuato a macinare numeri importanti.

Ad ogni modo, gli utenti attivi di Nintendo Switch sono moltissimi e i giochi first party continuano a vendere parecchio, con Mario Kart 8 Deluxe spaventosamente vicino ai 70 milioni di copie.