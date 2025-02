Nintendo è andata peggio del previsto negli ultimi 9 mesi, stando al suo ultimo rapporto finanziario

Nintendo ha pubblicato il suo rapporto finanziario relativo ai primi nove mesi dell'anno fiscale 2024 / 2025 (valido fino al 31 dicembre 2024). Come tradizione della compagnia, sono stati forniti aggiornamenti sulle vendite hardware e software, dando informazioni generali sull'andamento della compagnia. In generale possiamo dire che le stime fatte in precedenza sono state viste al ribasso, a causa di vendite hardware e software inferiori alle attese.

In attesa di Nintendo Switch 2

Il rapporto parla di un utile di esercizio di 247,5 miliardi di yen, con profitti ordinari di 327,1 miliardi di yen. Nintendo Switch ha raggiunto i 150,86 milioni di unità vendute globalmente, mentre le vendite di software per la console sono a 1.359,80 milioni di unità. Insomma, viaggiano verso il miliardo e mezzo complessivo.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom è uno dei giochi lanciati nel corso dell'anno fiscale corrente

Nel periodo considerato, Nintendo Switch ha venduto 9,54 milioni di unità. Vediamo anche le vendite divise per i vari modelli:

Nintendo Switch standard: 2,74 milioni

Nintendo Switch OLED: 5,07 milioni

Nintendo Switch Lite: 1,73 milioni

Come accennato, le stime di vendita di hardware e software di Nintendo Switch sono state modificate al ribasso rispetto a quelle iniziali, segno di un anno più debole rispetto a quanto preventivato dalla compagnia. Quindi le vendite hardware stimate passano da 12,50 a 11 milioni di unità (-1,50 milioni), mentre quelle software da 160 a 150 milioni di unità (-10 milioni). I ricavi provenienti dal settore mobile e dall'uso delle proprietà intellettuali della compagnia ammontano a 49,7 miliardi di yen.

Stando al rapporto, le vendite dei giochi lanciati dentro l'anno fiscale corrente sono cresciute costantemente, con The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom (uscito a settembre) che ha registrato 3,91 milioni di unità vendute e Super Mario Party Jamboree (uscito a ottobre) che ha registrato 6,17 milioni di unità vendute.

Anche i titoli lanciati negli anni precedenti hanno mantenuto vendite solide, con Mario Kart 8 Deluxe che ha venduto 5,38 milioni di unità nel periodo dato, raggiungendo un totale di 67,35 milioni di unità vendute.

In totale, 19 titoli hanno superato il milione di copie vendute, inclusi giochi di altri editori. Le vendite hardware hanno raggiunto 9,54 milioni di unità, con un calo del 30,6% su base annua. Le vendite software sono state di 123,98 milioni di unità, in calo del 24,4% su base annua. Il confronto con l'anno precedente è influenzato dal forte impatto che ebbero The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (uscito a maggio 2023) e Super Mario Bros. Wonder (ottobre 2023). Tuttavia, le vendite della console, ormai all'ottavo anno di vita, rimangono solide.

Entrando più nel dettaglio, le vendite digitali hanno raggiunto i 245,8 miliardi di yen, con un calo del 29% su base annua, a causa della diminuzione delle vendite di versioni digitali di giochi di Nintendo Switch, in totale controtendenza rispetto al resto del mercato.

Le entrate da mobile e le licenze delle proprietà intellettuali sono diminuite del 33,9% su base annua, un dato atteso visto che l'anno precedente era stato lanciato Super Mario Bros. Il film, rivelatosi un enorme successo.

I risultati finanziari complessivi parlano di ricavi per 956,2 miliardi di yen, con vendite fatte fuori dal Giappone di 731,5 miliardi di yen (76,5% del totale). Gli utili d'esercizio sono stati di 247,5 miliardi di yen per profitti ordinari di 327,1 miliardi di yen e netti di 237,1 miliardi di yen.