Nintendo svela la top 10 dei giochi first-party più venduti su Switch, Super Mario Party Jamboree fa faville

Con ben 6,17 milioni di copie acquistate dal 17 ottobre al 31 dicembre, Super Mario Party Jamboree al momento è il capitolo più venduto velocemente della serie e, in generale, un grandissimo successo commerciale, specie considerando che parliamo di un'esclusiva. Decisamente più modesti i numeri di Mario & Luigi: Fraternauti alla Carica con 1,84 milioni di copie vendute, mentre The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom ha chiuso il 2024 con 3,91 milioni di copie complessive.

I giochi first-party più venduti di sempre su Nintendo Switch

Per quanto riguarda la classifica dei giochi first-party più venduti in assoluto su Nintendo Switch, come era lecito aspettarsi Mario Kart 8 Deluxe rimane saldo in vetta con 67,35 milioni di copie vendute, seguito da Animal Crossing: New Horizons a 47,44 milioni. Chiude il podio Super Smash Bros. Ultimate con 35,88 milioni di copie, con The Legend of Zelda: Breath of the Wild alle calcagna con 32,62 milioni di unità. Interessante notare che Pokémon Scarlatto e Violetto hanno totalizzato 26,38 milioni di copie e siano vicinissimi a superare Spada e Scudo (26,6 milioni), nonostante siano tra i titoli più criticati della serie.

Un scatto da Mario Kart 8 Deluxe

Vediamo la classifica dei giochi first-party più venduti su Nintendo Switch al completo:

Mario Kart 8 Deluxe - 67,35 milioni Animal Crossing: New Horizons - 47,44 milioni Super Smash Bros. Ultimate - 35,88 milioni The Legend of Zelda: Breath of the Wild - 32,62 milioni Super Mario Odyssey - 29,04 milioni Pokemon Spada / Pokemon Scudo - 26,60 milioni Pokemon Scarlatto / Violetto - 26,38 milioni The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - 21,55 milioni Super Mario Party - 21,10 milioni New Super Mario Bros. U Deluxe - 18,06 milioni

Nintendo oggi ha svelato anche i risultati finanziari dell'ultimo trimestre e le unità vendute di Nintendo Switch.