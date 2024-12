Spunta anche gioco per PS5 nelle classifiche giapponesi di questa settimana, ma Switch spadroneggia

Non vediamo l'ora che arrivi Nintendo Switch 2, non per altro per vedere se riuscirà a scalzare Nintendo Switch dalle classifiche giapponesi, visto che PS5 non ci è riuscita. Questa settimana c'è in realtà un gioco uscito sulla console di Sony nella top 10: Dragon Quest III HD-2D Remake, che ha conquistato la quarta posizione. Impossibile però non notare come abbia venduto meno di un terzo della versione Nintendo Switch, che si trova in seconda posizione. Per il resto la vetta della classifica è occupata da Super Mario Party Jamboree, mentre in terza posizione troviamo il solito Mario Kart 8 Deluxe, che è stato ai piani alti della classifica giapponese per praticamente l'intera generazione.

Anche a livello hardware Nintendo Switch domina, con il modello OLED che conquista la prima posizione, superando PS5 del doppio. Considerando che Switch è alla fine del suo ciclo di vita, è un risultato notevole.