Stardew Valley è il gioco migliore per ridurre lo stress: lo dice la scienza

Un recente studio ha scoperto che Stardew Valley è il gioco migliore per ridurre lo stress . Il titolo di ConcernedApe ha agguantato la prima posizione, con un giudizio di 9.4 su 10, superando titoli quali Animal Crossing: New Horizons e A Short Hike, rispettivamente in seconda e terza posizione.

Rilassante e milionario

Del resto lo sviluppatore stesso vive il suo progetto in modo molto rilassato, aggiornandolo di anno in anno con l'aggiunta di nuovi contenuti, senza avere alcuna fretta di lanciare qualcosa di nuovo. Di cosa stiamo parlando?

Lanciato nel 2016, Stardew Valley è un gioco di ruolo leggero con simulazione agricola annessa in cui l'amore per i campi si mescola alle storie dei personaggi che popolano il mondo di gioco. È uno dei giochi meglio recensiti su Steam, con un punteggio "Estremamente Positivo" basato su più di 700.000 recensioni, il 98% delle quali positive. Solo Portal 2 è riuscito a fare di meglio.

Lo studio, condotto da Northerner, aveva l'obiettivo di determinare il miglior gioco per ridurre lo stress. Ha tenuto in considerazione 20 giochi, aggregando i punteggi delle recensioni prese da varie fonti, tra cui Metacritic, OpenCritic e SteamDB. Ovviamente, ogni gioco doveva soddisfare una serie di criteri preliminari per essere considerato "accogliente", ossia considerabile per lo studio.

Tra gli altri giochi presi in esame, ci sono Coral Island, Disney Dreamlight Valley, New Pokémon Snap e Donut County. All'ultimo posto si trova Cozy Grove, con un punteggio di appena 3,7 su 10, nettamente inferiore al primo in classifica. Chissà che stress per gli sviluppatori.