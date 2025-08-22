0

Il creatore di Stardew Valley non guadagna soldi dalle collaborazioni con altri giochi

Stardew Valley si presta ogni tanto a collaborazioni ma il suo creatore, Eric Barone, in realtà non vede un singolo centesimo per tali cross-over: non si fa pagare perché non ha bisogno di soldi.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   22/08/2025
Una fattoria di Stardew Valley
Stardew Valley
Stardew Valley
News Video Immagini

Stardew Valley è un grande successo da molti anni e, di tanto in tanto, presta la propria fama ad altri videogiochi per realizzare dei contenuti cross-over: ora sta per accadere con Infinity Nikki, il free to play a tema vestiti che ci porta in un mondo fantasy.

Potreste pensare che il termine "presta" sia sbagliato, ma in realtà pare proprio che sia il modo migliore di spiegare queste collaborazioni visto che il creatore di Stardew Valley, Eric Barone, non si fa pagare.

Il commento di Barone sulle collaborazioni di Stardew Valley

Eric Barone, tramite Twitter, ha scritto: "Ci sono state una manciata di collaborazioni tra Stardew Valley e altri giochi nel corso degli anni. Per essere chiari, non ricevo mai alcun compenso per queste collaborazioni. Ho accettato di farle perché era un fan di tali videogiochi o perché pensavo genuinamente che i giocatori le avrebbero apprezzate".

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

Ovviamente dobbiamo credere alle sue parole, ma Barone è sempre stato molto aperto e onesto negli anni. Tra l'altro, i fan gli hanno detto che si merita di guadagnare qualcosa se altri giochi sfruttano il suo titolo, ma Barone ha semplicemente affermato che "è okay" e che ha "guadagnato abbastanza dalle vendite del videogioco". Considerando che ha piazzato oltre 40 milioni di copie e che lo sviluppo principale è stato fatto dal solo Barone, senza nemmeno un editore che prende una fetta, è ovvio che non abbia problemi di soldi.

Moonstone Island è un Stardew Valley + Pokémon e costa spicci su Instant Gaming Moonstone Island è un Stardew Valley + Pokémon e costa spicci su Instant Gaming

Nel frattempo, Barone sta lavorando anche sul suo nuovo gioco e sappiamo che Haunted Chocolatier avrà un mondo più grande di quello di Stardew Valley.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Il creatore di Stardew Valley non guadagna soldi dalle collaborazioni con altri giochi