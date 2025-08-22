Il creatore di Stardew Valley non guadagna soldi dalle collaborazioni con altri giochi

Stardew Valley è un grande successo da molti anni e, di tanto in tanto, presta la propria fama ad altri videogiochi per realizzare dei contenuti cross-over: ora sta per accadere con Infinity Nikki, il free to play a tema vestiti che ci porta in un mondo fantasy.

Potreste pensare che il termine "presta" sia sbagliato, ma in realtà pare proprio che sia il modo migliore di spiegare queste collaborazioni visto che il creatore di Stardew Valley, Eric Barone, non si fa pagare.