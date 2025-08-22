Satisfactory ha una data di uscita su PS5 e Xbox Series X|S, finalmente

Dopo anni di attesa e sviluppo della versione PC, anche i giocatori potranno finalmente scoprire perché Satisfactory ha ottenuto tanto successo. Coffee Stain Studios ha infatti svelato la data di uscita di Satisfactory su PS5 e Xbox Series X | S : 4 novembre 2025 .

Il trailer di Satisfactory

Al momento sono confermate unicamente le versioni per console di Sony e Microsoft e non ci sono dettagli per un potenziale port per Nintendo Switch 2.

Il video mette in mostra un personaggio di Satisfactory davanti a una fabbrica ferma: al suo arrivo scopre altri personaggi del videogioco che si stanno divertendo con la versione console di Satisfactory (in una sorta di simpatico Inception videoludico). Infine, viene confermato il giorno di uscita, il 4 novembre come già detto.

In caso non lo conosciate, sappiate che Satisfactory è un gioco in prima persona nel quale dobbiamo costruire delle fabbriche perfettamente efficienti in un mondo aperto: si può giocare da soli oppure con gli amici. Avremo accesso a un pianeta da 30 Km quadrati nel quale gestire molteplici centri di produzione da collegare tra loro, usando vari metodi di spostamento per viaggiare, da zaini-jet a tir e treni.

Satisfactory è stato supportato continuamente nel corso degli anni e, secondo la pagina Steam, presenta i testi in italiano (mentre l'audio è solo in inglese). Sappiamo inoltre che tutti i futuri aggiornamenti arriveranno sia su console che su PC in contemporanea.