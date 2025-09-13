Stardew Valley arriva con upgrade gratuito su Nintendo Switch 2 e con funzioni uniche

Stardew Valley è stato pubblicato per la prima volta per PC tramite Steam il 26 febbraio 2016, seguito da Linux e Mac il 29 luglio 2016, PlayStation 4 il 13 dicembre 2016, Xbox One il 14 dicembre 2016, Nintendo Switch il 5 ottobre 2017, PS Vita il 22 maggio 2018, iOS il 24 ottobre 2018 e Android il 14 marzo 2019.

Il trailer di Stardew Valley e le funzioni per Nintendo Switch 2

L'edizione Nintendo Switch 2 di questo accogliente gioco ambientato in una fattoria include comandi con il mouse, modalità cooperativa a schermo condiviso per quattro giocatori e supporto per la modalità online a otto giocatori. Inoltre, con GameShare, fino a quattro amici possono giocare se uno di loro possiede il gioco.

Ricordiamo che Stardew Valley è un farming simulator in pixel art nel quale vestiamo i panni di un personaggio che si è appena trasferito nella fattoria del nonno, dopo che lui è passato a miglior vita. Desiderosi di abbandonare la terribile vita cittadina e il lavoro d'ufficio, ci trasferiamo a Stardew Valley e iniziamo a coltivare il nostro campo, raccogliere minerali in miniera, pescare e fare amicizia con gli abitanti della vicina cittadina.

