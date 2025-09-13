0

Gran Turismo 7 svela la Opel Corsa GSE Vision GT, con periodo di uscita

Gran Turismo 7 includerà nel proprio roster di mezzi un nuovo veicolo a partire da questo autunno: si tratta della Opel Corsa GSE Vision GT, da poco svelata da Opel.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   13/09/2025
Opel Corsa GSE Vision GT in Gran Turismo 7
Gran Turismo 7
Gran Turismo 7
Gran Turismo 7 ha svelato una nuova automobile che sarà presente all'interno del videogioco: la Opel Corsa GSE Vision GT. La sua uscita è prevista per l'autunno.

L'annuncio è avvenuto tramite un trailer, che potete vedere poco sotto.

I dettagli sulla Opel Corsa GSE Vision GT

Ricordiamo prima di tutto che l'8 settembre 2025 Opel ha presentato la Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo al salone internazionale dell'auto IAA Mobility 2025 tenutosi a Monaco di Baviera. Questa operazione in collaborazione con Sony richiederà comunque un po' di tempo prima che l'automobile possa essere usata dai giocatori in GT 7.

La Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo combina il marchio Corsa con il marchio sportivo "GSE": questa vettura elettrica ad alte prestazioni unisce "la ricca tradizione motoristica di Opel con tecnologie all'avanguardia".

Come spiegato dalle descrizioni ufficiali, Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo è stata creata da Opel, "che vanta una lunga storia che risale agli albori dell'automobile". Questa ultima Vision Gran Turismo sarà aggiunta a Gran Turismo 7 questo autunno, come detto. L'Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo viene definita una "espressione simultanea della storia e del futuro di Opel".

Per chi non lo sapesse, Vision Gran Turismo è un progetto in cui i marchi automobilistici leader a livello mondiale progettano nuove auto sportive per i giocatori di Gran Turismo.

Ricordiamo infatti che Gran Turismo 7 ha svelato la nuova Corvette CX.R Vision Gran Turismo Concept.

