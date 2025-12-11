Gran Turismo 7 diventa grande con l’aggiornamento gratuito Spec III e il DLC Power Pack

Gran Turismo 7 ce l'ha fatta: nonostante si porti dietro diversi difetti, nonostante sia macchiato da evidenti lacune, detronizzando i rivali è rimasto l'unico nel suo genere ancora in circolazione. Ce l'ha fatta grazie a degli innegabili meriti e a un mercato dei giochi di corse che si sta assottigliando sempre di più.
E ora con questo nuovo update Spec III, insieme al DLC Power Pack, prova a fare un ulteriore passo in avanti verso una perfezione che non raggiungerà mai, ma che si è fatta comunque sostanzialmente più vicina.
Spec III
L'update Spec III è naturalmente gratuito e porta con sé diverse novità. Tra il serio e il faceto, per noi italiani forse la più importante delle aggiunte è la mitica Fiat Panda 30 degli anni '80 e il suo inconfondibile rombo asmatico, nel gioco Polyphony riprodotto con grande cura. Non è veloce, non è propriamente bella, ma per tantissimi di noi è stata la macchina dei diciotto anni, del primo bacio, delle prime fughe al mare. Vederla riprodotta digitalmente è un'emozione particolare, simile al "cinquino" di GT2, ed è perfetta per organizzare campionati monomarca tra amici. Fanno sicuramente più rumore, lettaralmente e non solo, le due Ferrari 293 (GT3 e GTB, ovvero il modello da pista e da strada) che ora è possibile guidare nel gioco e di cui non c'è molto da dire se non che vanno come missili e sono anche dotate generalmente di una buona tenuta. E poi sono Ferrari, che altro dire?
Spec III introduce anche una sorpresa per il pubblico francese: la versione F1 del 1995 della Renault Espace, ovvero la prima monovolume europea. Corre come un barile in discesa, sicuramente divertente ma non soddisferà i palati di chi e alla ricerca di un'esperienza più adrenalinica. Per i piloti meno eccentrici e che amano andare al sodo, il nuovo aggiornamento gratuito introduce anche una nuova GT-R e la Mitsubishi FTO GP Version R '97, oltre a una nuova vettura ispirata ai bolidi della Formula 1 di fine anni '90.
Novità anche nella selezione dei circuiti: con Spec III debuttano il bellissimo e modernissimo Yas Marina di Abu Dhabi, davvero emozionante e scenografico specialmente all'imbrunire, e il ben più classico Circuito Gilles Villeneuve dove tratti velocissimi si alternano a curve da incubo che culminano con una pericolosissima curva a gomito che metterà a dura prova freni, pneumatici e nervi.
Le novità di Spec III non finiscono qui: nuove gomme Dunlop, un nuovo sistema si caricamento dati, nuove opzioni nel Gran Turismo Café e nuovi scenari per la modalità fotografica allungano ulteriormente una lista di contenuti gratuiti già decisamente interessante.
Basta rolling start!
Chi volesse fare un passo in più e spendere i 29,99 Euro necessarie per accaparrarsi il DLC Power Pack, si ritroverà invece alle prese con una serie di contenuti specificatamente pensati per chi il gioco base lo ha già spolpato da tempo. È infatti necessario aver chiuso con la maggior parte dei contenuti per vedere apparire nella mappa di gioco la caravella che darà accesso alle novità più succulente.
La cosa più intrigante del Power Pack è l'introduzione del weekend di gara al posto dell'elementare struttura portata avanti fino ad oggi: prove, qualifiche, la gara vera, tutto questo senza possibilità di retry. Praticamente più o meno quello che avrebbe dovuto offrire questo Gran Turismo fin dal primo giorno. La struttura elimina anche il rolling start iniziale che non aveva già senso tre capitoli fa. Il Power Pack mette in pista anche la nuova versione della IA denominata Sophy che, dapprima limitata a una singola vettura in pista, ora è stata estesa a tutte le auto in pista e ha fatto nel frattempo enormi passi in avanti. Peccato che Sophy 3.0 rimanga appunto un optional di lusso, un work in progress tanto fenomenale, quanto ancora superfluo che speriamo di vedere a pieno regime nel prossimo capitolo del gioco.
Power Pack
Il Powe Pack aggiunge oltre cinquanta eventi, molti dei quali con regole e sfide completamente nuove, diverse nuove varianti piuttosto radicali nell'allestimento delle vetture già presenti e omaggia gli acquirenti con cinque milioni di crediti da spendere come meglio si crede. Nessuna novità dal punto di vista audiovisivo, o alla manovrabilità generale.
Vale il prezzo richiesto? La risposta è senz'altro un sì se Gran Turismo 7 è il vostro gioco di corse preferito e avete già consumato i suoi contenuti, altrimenti le novità introdotte nell'aggiornamento gratuito potrebbero essere sufficienti se non addirittura più interessanti, se avete un approccio più casual. La vera differenza la fa il weekend di gara, funzione che abbiamo chiesto fin dal primo giorno e che abbiamo dovuto inspiegabilmente attendere per quasi tre anni, mentre dovrebbe essere la base per qualsiasi gioco che provi a definirsi un "real driving simulator". Un concreto passo in avanti per Gran Turismo 7 e per chi è alla ricerca di una struttura di gioco più realistica e soddisfacente.