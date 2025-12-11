Gran Turismo 7 diventa grande con l’aggiornamento gratuito Spec III e il DLC Power Pack

Gran Turismo 7 ce l'ha fatta: nonostante si porti dietro diversi difetti, nonostante sia macchiato da evidenti lacune, detronizzando i rivali è rimasto l'unico nel suo genere ancora in circolazione. Ce l'ha fatta grazie a degli innegabili meriti e a un mercato dei giochi di corse che si sta assottigliando sempre di più.

Spec III

L'update Spec III è naturalmente gratuito e porta con sé diverse novità. Tra il serio e il faceto, per noi italiani forse la più importante delle aggiunte è la mitica Fiat Panda 30 degli anni '80 e il suo inconfondibile rombo asmatico, nel gioco Polyphony riprodotto con grande cura. Non è veloce, non è propriamente bella, ma per tantissimi di noi è stata la macchina dei diciotto anni, del primo bacio, delle prime fughe al mare. Vederla riprodotta digitalmente è un'emozione particolare, simile al "cinquino" di GT2, ed è perfetta per organizzare campionati monomarca tra amici. Fanno sicuramente più rumore, lettaralmente e non solo, le due Ferrari 293 (GT3 e GTB, ovvero il modello da pista e da strada) che ora è possibile guidare nel gioco e di cui non c'è molto da dire se non che vanno come missili e sono anche dotate generalmente di una buona tenuta. E poi sono Ferrari, che altro dire?

Il bellissimo e modernissimo circuito di Yas Marina è disponibili gratuitamente per tutti i possessori di Gran Turismo 7

Spec III introduce anche una sorpresa per il pubblico francese: la versione F1 del 1995 della Renault Espace, ovvero la prima monovolume europea. Corre come un barile in discesa, sicuramente divertente ma non soddisferà i palati di chi e alla ricerca di un'esperienza più adrenalinica. Per i piloti meno eccentrici e che amano andare al sodo, il nuovo aggiornamento gratuito introduce anche una nuova GT-R e la Mitsubishi FTO GP Version R '97, oltre a una nuova vettura ispirata ai bolidi della Formula 1 di fine anni '90.

Novità anche nella selezione dei circuiti: con Spec III debuttano il bellissimo e modernissimo Yas Marina di Abu Dhabi, davvero emozionante e scenografico specialmente all'imbrunire, e il ben più classico Circuito Gilles Villeneuve dove tratti velocissimi si alternano a curve da incubo che culminano con una pericolosissima curva a gomito che metterà a dura prova freni, pneumatici e nervi.

Le novità di Spec III non finiscono qui: nuove gomme Dunlop, un nuovo sistema si caricamento dati, nuove opzioni nel Gran Turismo Café e nuovi scenari per la modalità fotografica allungano ulteriormente una lista di contenuti gratuiti già decisamente interessante.