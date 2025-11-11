Gran Turismo 7 annuncia il Power Pack, un nuovo contenuto a pagamento

Nello State of Play dedicato ai videogiochi giapponesi e asiatici in arrivo su console PlayStation è stato mostrato Gran Turismo 7.

Il capo del team ha svelato il Power Pack, che proporrà gare da 24 ore, una modalità hardcore che Kazunori Yamauchi desiderava poter inserire in Gran Turismo. Inoltre proporrà 50 nuove gare in 20 categorie tematiche, l'IA Gran Turismo Sophy 3.0, ma anche 5.000.000 crediti e weekend di gare con qualificazioni e prove.