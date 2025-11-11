1

Gran Turismo 7 annuncia il Power Pack, un nuovo contenuto a pagamento

Il team di Gran Turismo 7 ha sfruttato i minuti dello State of Play per svelare il Power Pack, un contenuto a pagamento che aggiunge le gare da 24 ore e non solo.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   11/11/2025
Nello State of Play dedicato ai videogiochi giapponesi e asiatici in arrivo su console PlayStation è stato mostrato Gran Turismo 7.

Il capo del team ha svelato il Power Pack, che proporrà gare da 24 ore, una modalità hardcore che Kazunori Yamauchi desiderava poter inserire in Gran Turismo. Inoltre proporrà 50 nuove gare in 20 categorie tematiche, l'IA Gran Turismo Sophy 3.0, ma anche 5.000.000 crediti e weekend di gare con qualificazioni e prove.

Il trailer del Power Pack di Gran Turismo 7

Gran Turismo 7 ha celebrato le 100 milioni di unità a giugno e per celebrare tale traguardo "presto" verrà pubblicato il già annunciato SPEC III, un nuovo aggiornamenti.

Il Power Pack però amplia i contenuti di tale aggiornamento già promesso con "una vera esperienza automobilistica". Il Power Pack sarà a pagamento e arriverà alla fine dell'anno insieme a SPEC III.

Infine, Kazunori Yamauchi svela che le Gran Turismo World Finals avranno luogo a Fukuoka il 20 e 21 dicembre.

